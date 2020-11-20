20 ноября 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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20 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 23.11 по 29.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|24.11.2020
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|III квартал 2020
|24.11.2020
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Ноябрь 2020
|24.11.2020
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Ноябрь 2020
|24.11.2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Ноябрь 2020
|24.11.2020
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Сентябрь 2020
|24.11.2020
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Ноябрь 2020
|25.11.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 15 по 21 ноября
|25.11.2020
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Октябрь 2020
|25.11.2020
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2020
|25.11.2020
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Октябрь 2020
|25.11.2020
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Октябрь 2020
|25.11.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 08 по 14 ноября
|25.11.2020
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Ноябрь 2020
|25.11.2020
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Октябрь 2020
|25.11.2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 ноября
|26.11.2020
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Октябрь 2020
|27.11.2020
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Октябрь 2020
|27.11.2020
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Октябрь 2020
|27.11.2020
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|III квартал 2020
|27.11.2020
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Октябрь 2020
|27.11.2020
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Ноябрь 2020
|27.11.2020
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Октябрь 2020
|27.11.2020
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Ноябрь 2020
|28.11.2020
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Ноябрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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