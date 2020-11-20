Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

20 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 23.11 по 29.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,55 пункта (0,149%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3051,04 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48505,079 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 77,601 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2636 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0805 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,3034 руб. Минимальный курс евро составил 90,0825 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,0825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 208 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,588 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5588 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,5588 руб., максимальный -... читать дальше

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Инвестиции в основной капитал в РФ за январь-сентябрь 2020 года упали на 4,1% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, сообщил в пятницу Росстат. В номинальном выражении инвестиции оцениваются за 9 месяцев 2020 года в 11 трлн 920,6 млрд рублей. В номинальном выражении инвестиции оцениваются за 9 месяцев 2020 года в 11 трлн 920,6 млрд рублей. Росстат... Росстат... читать дальше

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ВВП РФ за январь-сентябрь 2020 года снизился на 3,5% к тому же периоду прошлого года, сообщил в пятницу Росстат. Эти данные совпали с расчетами Минэкономразвития, которое раньше оценивало падение за 9 месяцев 2020 года также на 3,5%. Эти данные совпали с расчетами Минэкономразвития, которое раньше оценивало падение за 9 месяцев 2020 года также на 3,5%. На прошлой неделе Росстат... На прошлой неделе Росстат... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в октябре 2020 года сократился на 2,4% по сравнению с октябрем 2019 года, до 2 трлн 976,5 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза, который предполагал сокращение... Результат оказался лучше консенсус-прогноза, который предполагал сокращение... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги небольшим ростом индексов на фоне осторожного подъема нефти и фондовой Европы на ожиданиях прогресса в вопросе о новых мерах поддержки экономики США. В пятницу фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились... В пятницу фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу и могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд. Поддержку рынку оказали сообщения о том, что лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл согласен на возобновление переговоров о новых экономических... Поддержку рынку оказали сообщения о том, что лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл согласен на возобновление переговоров о новых экономических... читать дальше

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Сбербанк России разместил 29,57% выпуска инвестиционных облигаций ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-366R на 591,493 млн рублей, 31,96% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-367R на 639,128 млн рублей и 18% выпуска бондов ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-369R на 360,088 млн рублей, говорится в... читать дальше

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Регионы РФ к 19 ноября перечислили аграриям 98 млрд рублей из полученных ими 123,9 млрд рублей, предусмотренных в федеральном бюджете на господдержку АПК в этом году. Как сообщает Минсельхоз, это составляет 79,1% от доведенных лимитов. Как сообщает Минсельхоз, это составляет 79,1% от доведенных лимитов. Лидерами среди регионов... Лидерами среди регионов... читать дальше

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ООО "Онлайн микрофинанс" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций 2-й серии объемом 700 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка зафиксирована на... Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка зафиксирована на... читать дальше

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Экономика Германии одной из первых выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, полагает Карстен Бржески, отвечающая за глобальный макроэкономический анализ в ING. "Сильное здравоохранение, хорошо продуманное правительством антикризисное управление, а также... "Сильное здравоохранение, хорошо продуманное правительством антикризисное управление, а также... читать дальше

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Работа над соглашением между Европейским союзом и Великобританией о дальнейших отношениях может быть вскоре завершена, хотя вероятность Brexit без сделки все еще остается, пишет в пятницу газета The Guardian. В ближайшие несколько дней, пишет газета, переговоры между... В ближайшие несколько дней, пишет газета, переговоры между... читать дальше

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В октябре банки РФ продолжили наращивать кредитование - объем ссуд в корпоративном портфеле увеличился на 1%, в розничном - на 1,9%, говорится в обзоре ЦБ РФ. Рост корпоративного портфеля в октябре был полностью сконцентрирован в системно значимых кредитных организациях... Рост корпоративного портфеля в октябре был полностью сконцентрирован в системно значимых кредитных организациях... читать дальше

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