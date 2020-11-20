Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,2359 руб.

20 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2359 руб.

Минимальный курс евро составил 90,05 руб., максимальный - 90,4475 руб. Была заключена 3791 сделка. Объем торгов составил 15932,5 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,26 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.