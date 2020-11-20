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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 ноября в размере 76,012 руб.
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Снижение промпроизводства в октябре ускорилось до 5,9% - Росстат
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20 ноября 2020 года 13:09

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 ноября в размере 76,012 руб.

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20 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 76,012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,07 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
20 ноября 2020 года 17:31
Венеция отложит введение туристического налога до 2022 г.
Власти Венеции приняли решение отложить до 2022 года введение туристического налога, который должен был вступить в силу летом этого года, сообщают европейские СМИ.

"Ввиду нынешней ситуации, связанной с пандемией COVID-19, мы решили сделать важный шаг с тем, чтобы...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,0502 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3110 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0502 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,8025 руб.,...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 17:23
Москва предоставила Минску отсрочку по уплате в текущем году $1 млрд госдолга - Лукашенко
Российская сторона предоставила Минску отсрочку по уплате в текущем году $1 млрд госдолга, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим - они отложили наши долги. Пятьсот...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 23.11 по 29.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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20 ноября 2020 года 17:11
ФПК "Гарант-инвест" установил ставку 1-го купона бондов объемом 800 млн рублей на уровне 10,5%
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 20 ноября с 12:00 до 16:00 МСК.

Ставке...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 17:07
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании "Икс 5 финанс"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail Group), а также ее облигаций на уровне "ruAA+", прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

ООО "Икс 5 финанс" входит в группу...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 17:03
ВТБ разместил 16% выпуска однодневных бондов серии КС-3-544 на 8 млрд рублей
0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-544 на 8 млрд 1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 17:01
ПКБ разместило допвыпуск облигаций объемом 250 млн рублей
НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) полностью разместило дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Цена размещения составляла 101,5% от номинала.

Как сообщалось, сбор заявок на допвыпуск прошел 18...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 23 по 30 ноября
В понедельник, 23 ноября, в Японии праздник - День благодарения труда.

В четверг, 26 ноября, в США праздник - День благодарения.

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Это автоматическое сообщение.
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20 ноября 2020 года 16:58
Немецкий бизнес просит США не применять новые санкции против "Северного потока 2"
Представители Восточного комитета немецкой экономики попросили спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси снять напряженность вокруг тематики "Северного потока 2", сообщает газета Handelsblatt, ссылающаяся на письмо бизнесменов.

"С победой на выборах Джо Байдена в...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 16:50
В течение двух недель в РФ может начаться массовая вакцинация от коронавируса в РФ
Вакцинация от коронавируса граждан, не входящих в профессиональные группы риска, начнется в РФ до конца ноября, возможно, уже на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Массовая вакцинация - речь идет о гражданах, не входящих в группы риска,...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 16:42
Для "черных кредиторов" готовят уголовную ответственность
Комитет Госдумы по законодательству вынес положительное заключение на законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконную выдачу потребительских и ипотечных кредитов. Нарушителям может грозить до 3 лет лишения свободы.

Заключение комитета опубликовано в...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 16:40
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании "Икс 5 финанс" и ее облигаций на уровне "ruAA+"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail Group), а также ее облигаций на уровне "ruAA+", прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

ООО "Икс 5 финанс" входит в группу...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 16:33
В январе-сентябре поступление акцизов на алкоголь увеличилось на 2,4% - Росалкоголь
За девять месяцев этого года поступление акцизов на этиловый спирт и алкогольную продукцию увеличилось на 2,4% (год к году), до 277,3 млрд рублей, сообщил руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин на заседании рабочей группы по совершенствованию госрегулирования...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 21 по 27 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 21 по 27 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 21 по 27 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 115 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 21 по 27 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 115 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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