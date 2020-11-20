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20 ноября 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5681 руб.
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20 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5681 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5494 руб., максимальный - 11,5772 руб. Было заключено 27 сделок. Объем торгов составил 60,66 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5772 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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20 ноября 2020 года 11:07
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил абсолютный максимум за весь период - 24 тыс. 318 случаев, умерли за сутки 461 пациентов, по выздоровлению выписаны более 24 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "За... читать дальше
.20 ноября 2020 года 11:00
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.20 ноября 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4334 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,9107... читать дальше
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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,26 пункта (0,173%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3051,75 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,46 пункта (0,593%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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.20 ноября 2020 года 09:55
Организациям, осуществляющим производство, прокат и показ российских фильмов, выделят из резервного фонда РФ 4,2 млрд рублей, их смогут получить более 500 организаций, сообщили в Минкультуры РФ. "Правительство Российской Федерации одобрило предложение Минкультуры России о... читать дальше
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