Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 97,6 млрд руб.

20 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 97,6 млрд руб.

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил абсолютный максимум за весь период - 24 тыс. 318 случаев, умерли за сутки 461 пациентов, по выздоровлению выписаны более 24 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "За... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5681 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5494 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,5494 руб., максимальный -... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 13 ноября составил 13 трлн 477,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 6 ноября денежная база в России равнялась 13 трлн 409 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,51%, или на 68,4 млрд... На 6 ноября денежная база в России равнялась 13 трлн 409 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,51%, или на 68,4 млрд... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,9208... читать дальше

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озничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 1,2% по сравнению с сентябрем, когда рост показателя составлял 1,4%, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи выросли на 5,8%. Аналитики в среднем не... Аналитики в среднем не... читать дальше

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ЦБ РФ 18 ноября продал валюту на 6,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 6,5 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 6,5 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Функции упраздняемых агентств передаются министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. "В целях... "В целях... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 97,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4334 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,9107... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,26 пункта (0,173%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3051,75 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,46 пункта (0,593%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,46 пункта (0,593%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,9107... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,9107... читать дальше

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0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-545 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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В октябре 2020 года банками РФ было выдано 0,72 млн новых кредитных карт. В октябре текущего года выдача новых кредитных карт сократилась на 27,6% в годовом сравнении до 0,72 млн (в октябре 2019 года - 0,99 млн ед.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре на фоне разнополярых сигналов с внешних фондовых площадок. Европейские рынки акций закрылись вчера снижением. Европейские рынки акций закрылись вчера снижением. Американский фондовый рынок завершил торги ростом благодаря акциям технологических... Американский фондовый рынок завершил торги ростом благодаря акциям технологических... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,06/78,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи...

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Организациям, осуществляющим производство, прокат и показ российских фильмов, выделят из резервного фонда РФ 4,2 млрд рублей, их смогут получить более 500 организаций, сообщили в Минкультуры РФ. "Правительство Российской Федерации одобрило предложение Минкультуры России о... читать дальше

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