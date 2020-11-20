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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Снижение промпроизводства в октябре ускорилось до 5,9% - Росстат
В октябре падение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорилось до 5,9% после снижения, согласно пересмотренным данным, на 3,6% в сентябре
 
ФНС попытается побороть незаконную налоговую оптимизацию
Федеральная налоговая служба (ФНС) России собирается отказаться от полного отрицания так называемой "налоговой реконструкции" - метода, когда обнаружение "лишних" звеньев в цепи сделок влекло полное аннулирование ее результатов и масштабные...
 
Вид на жительство в РФ - за 10 млн рублей
Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции, следует из разработанного министерством законопроекта, пишут "Известия". Для того, чтобы иностранцы могли в упрощенном порядке получить вид на жительство...
 
РСПП просит выдавать кредиты под залог интеллектуальной собственности
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит Минэкономразвития создать условия для кредитования под залог интеллектуальной собственности. Предложение рассмотреть механизм системной выдачи кредитов под залог интеллектуальной...
 
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20 ноября 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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20 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Октябрь 2020
10:00 Цены производителей в Германии Октябрь 2020
12:00 Объем промышленных заказов в Италии Сентябрь 2020
16:30 Объемы розничных продаж в Канаде Сентябрь 2020
18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Ноябрь 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
20 ноября 2020 года 11:07
В России за сутки зафиксировано свыше 24,3 тыс. новых случаев COVID-19 - новый антирекорд
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил абсолютный максимум за весь период - 24 тыс. 318 случаев, умерли за сутки 461 пациентов, по выздоровлению выписаны более 24 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "За...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5681 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5681 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5494 руб., максимальный -...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:58
Денежная база в России выросла за неделю на 68,4 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 13 ноября составил 13 трлн 477,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 6 ноября денежная база в России равнялась 13 трлн 409 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,51%, или на 68,4 млрд...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 75,9208 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,9208...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:41
Розничные продажи в Великобритании в октябре выросли вопреки прогнозам
озничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 1,2% по сравнению с сентябрем, когда рост показателя составлял 1,4%, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи выросли на 5,8%.

Аналитики в среднем не...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:33
Банк России 18 ноября продал валюту на 6,4 млрд руб.
ЦБ РФ 18 ноября продал валюту на 6,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Днем ранее объем продаж валюты составил 6,5 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:28
Путин упразднил Роспечать и Россвязь, их функции передаются Минцифры
Президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Функции упраздняемых агентств передаются министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"В целях...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:25
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 97,6 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 97,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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20 ноября 2020 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 75,9107 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4334 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,9107...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 20 ноября растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,26 пункта (0,173%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3051,75 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,46 пункта (0,593%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:20
Доллар и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,9107...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:14
ВТБ разместит 23 ноября однодневные бонды серии КС-3-545 на 50 млрд рублей
0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-545 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:12
В октябре выдача новых "кредиток" сократилась в помесячном сравнении, впервые с апреля текущего года - НБКИ
В октябре 2020 года банками РФ было выдано 0,72 млн новых кредитных карт. В октябре текущего года выдача новых кредитных карт сократилась на 27,6% в годовом сравнении до 0,72 млн (в октябре 2019 года - 0,99 млн ед.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:03
Российский рынок акций открылся на позитиве
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре на фоне разнополярых сигналов с внешних фондовых площадок.

Европейские рынки акций закрылись вчера снижением.

Американский фондовый рынок завершил торги ростом благодаря акциям технологических...    читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 75,06/78,04 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,06/78,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи...
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20 ноября 2020 года 09:55
Кинотеатрам и кинопроизводителям выделят из резервного фонда РФ 4,2 млрд руб.
Организациям, осуществляющим производство, прокат и показ российских фильмов, выделят из резервного фонда РФ 4,2 млрд рублей, их смогут получить более 500 организаций, сообщили в Минкультуры РФ. "Правительство Российской Федерации одобрило предложение Минкультуры России о...    читать дальше
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