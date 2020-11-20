20 ноября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Октябрь 2020
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Октябрь 2020
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Сентябрь 2020
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Сентябрь 2020
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Ноябрь 2020
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20 ноября 2020 года 11:07
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил абсолютный максимум за весь период - 24 тыс. 318 случаев, умерли за сутки 461 пациентов, по выздоровлению выписаны более 24 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "За... читать дальше
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20 ноября 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5681 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,5494 руб., максимальный -... читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:58
Объем денежной базы в узком определении в России на 13 ноября составил 13 трлн 477,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 6 ноября денежная база в России равнялась 13 трлн 409 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,51%, или на 68,4 млрд... читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4233 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,9208... читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:41
озничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 1,2% по сравнению с сентябрем, когда рост показателя составлял 1,4%, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи выросли на 5,8%.
Аналитики в среднем не... читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:33
ЦБ РФ 18 ноября продал валюту на 6,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Днем ранее объем продаж валюты составил 6,5 млрд рублей.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:28
Президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Функции упраздняемых агентств передаются министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
"В целях... читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:25
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 97,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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20 ноября 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4334 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,9107... читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,26 пункта (0,173%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3051,75 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,46 пункта (0,593%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,9107... читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:14
0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-545 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:12
В октябре 2020 года банками РФ было выдано 0,72 млн новых кредитных карт. В октябре текущего года выдача новых кредитных карт сократилась на 27,6% в годовом сравнении до 0,72 млн (в октябре 2019 года - 0,99 млн ед.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных... читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:03
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре на фоне разнополярых сигналов с внешних фондовых площадок.
Европейские рынки акций закрылись вчера снижением.
Американский фондовый рынок завершил торги ростом благодаря акциям технологических... читать дальше
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20 ноября 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,06/78,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи...
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20 ноября 2020 года 09:55
Организациям, осуществляющим производство, прокат и показ российских фильмов, выделят из резервного фонда РФ 4,2 млрд рублей, их смогут получить более 500 организаций, сообщили в Минкультуры РФ. "Правительство Российской Федерации одобрило предложение Минкультуры России о... читать дальше
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