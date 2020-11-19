Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,19 пункта (1,11%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3046,49 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 21,05% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-368R примерно на 220 млн рублей из выпуска номинальным объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 5 лет. Срок обращения выпуска - 5 лет. Облигации размещались... Облигации размещались... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций "ЛК "Европлан" серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер... Программе присвоен регистрационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "Охта Групп" серии 001P объемом до 10 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00551-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00551-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы... В рамках бессрочной программы... читать дальше

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"Трансфин-М" выставил оферту по согласованию с держателями облигаций серии 002Р-01, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг - с 1 по 7 декабря. Период предъявления бумаг - с 1 по 7 декабря. Агентом по приобретению выступает "ВТБ Капитал". Агентом по приобретению выступает "ВТБ Капитал". Количество приобретаемых облигаций - на... Количество приобретаемых облигаций - на... читать дальше

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-08 объемом 10 млрд рублей в размере 4,31% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ранее банк установил порядок определения ставки 7-14-го купонов облигаций серии БО-08.... Ранее банк установил порядок определения ставки 7-14-го купонов облигаций серии БО-08.... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-SBER19 на уровне 5,55% годовых, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на 3-летние облигации проходил с 10:00 МСК 17 ноября до 15:00 МСК 19 ноября. Сбор заявок на 3-летние облигации проходил с 10:00 МСК 17 ноября до 15:00 МСК 19 ноября. Ставке соответствует... Ставке соответствует... читать дальше

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АО "МаксимаТелеком" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к call-опциону через год в размере 10,00%... Ставке соответствует доходность к call-опциону через год в размере 10,00%... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48427,478 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 255,658 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 55 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6092 руб. Минимальный курс юаня составил 11,586 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,586 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3628 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,3847 руб. Минимальный курс евро составил 90,12 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,12 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3637 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Валовой объем валютных резервов Турции на 13 ноября составлял $40,37 млрд по сравнению с $41,91 млрд неделей ранее, свидетельствуют данные Центрального банка страны. Это минимальный уровень с июля 2005 года, отмечает Trading Economics. В начале года резервы оценивались почти в... читать дальше

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Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, нацелилась на то, чтобы также стать крупнейшим экспортером водорода - топлива, которое, как считается, играет важную роль в борьбе с изменением климата. У Саудовской Аравии "грандиозные" планы, и ей не смогут... У Саудовской Аравии "грандиозные" планы, и ей не смогут... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России со 9 по 15 ноября 2020 года не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На четырех предыдущих неделях цены также не менялись. На четырех предыдущих неделях цены также не менялись. По данным... По данным... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за мировыми фондовыми площадками и дешевеющей нефтью. В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng... В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng... читать дальше

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