Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,3603 руб.

19 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3603 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,08 руб., максимальный - 76,6 руб. Было заключено 16802 сделки. Объем торгов составил 60463,36 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,4325 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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