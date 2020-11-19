Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,3884 руб.

19 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2969 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,3884 руб.

Минимальный курс евро составил 90,16 руб., максимальный - 90,5675 руб. Было заключено 4263 сделки. Объем торгов составил 22773,9 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,3425 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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