Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 ноября

19 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 20 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4554,16 (-28,28) руб./грамм; на серебро - 59,62 (-0,5) руб./грамм; на платину - 2304,79 (+24,8) руб./грамм; на палладий - 5678,6 (-33,58) руб./грамм.

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Цены дешевеет на опасениях по поводу спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США. За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу... За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,85 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов. Это максимальный уровень с ноября 2005 года. При этом прирост... читать дальше

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"Газпром нефть" ориентируется на размер капвложений в 2021 году "плюс-минус на уровне этого года", сообщил в ходе телеконференции заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич. "Пока не могу дать ничего конкретного про бизнес-план 2021 года,... "Пока не могу дать ничего конкретного про бизнес-план 2021 года,... читать дальше

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Курс доллара США продолжает расти относительно большинства основных мировых валют на торгах в четверг. "Данные о продолжающемся росте заболеваемости и новых ограничительных мерах в США способствуют возврату спроса на доллар как актив "тихой гавани"", - говорит Цзини... "Данные о продолжающемся росте заболеваемости и новых ограничительных мерах в США способствуют возврату спроса на доллар как актив "тихой гавани"", - говорит Цзини... читать дальше

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Золото подешевело до минимума за четыре месяца на фоне ожиданий скорой разработки вакцины против коронавирусной инфекции, что нивелировало негатив новостей о росте числа заболеваний COVID-19 в различных странах, пишет Trading Economics. Перспективы мировой экономики... Перспективы мировой экономики... читать дальше

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"Газпром нефть" постарается корректировать часть курсовых разниц при расчете прибыли на дивиденды, чтобы сохранять достойный уровень дивидендных выплат, сообщил в ходе телеконференции заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич. "Мы... "Мы... читать дальше

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Фондовая Америка торгуется в минусе на статистике по распространению коронавируса в США и количеству новых заявок на пособие по безработице. В среду индикаторы Dow Jones и S&P 500 потеряли по 1,16%, Nasdaq снизился на 0,82%, несмотря на то, что американская компания... В среду индикаторы Dow Jones и S&P 500 потеряли по 1,16%, Nasdaq снизился на 0,82%, несмотря на то, что американская компания... читать дальше

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Доходы бюджета Китая в январе-октябре уменьшились на 5,5% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 15,85 трлн юаней ($2,42 трлн), свидетельствуют данные министерства финансов страны. В том числе налоговые поступления сократились на 4,6% - до 13,5 трлн... В том числе налоговые поступления сократились на 4,6% - до 13,5 трлн... читать дальше

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Объем сделок прямого частного инвестирования вырос в Азии и снизился в странах Северной и Южной Америки в текущем году, показали результаты исследования EY Global Ltd. Подобная динамика подчеркивает неоднородные последствия пандемии коронавируса. Стоимость сделок,... Стоимость сделок,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3603 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,08 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 76,08 руб.,... читать дальше

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ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместило жилищные облигации с ипотечным покрытием с поручительством АО "ДОМ.РФ" на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей по ставке 5,85% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставке... Ставке... читать дальше

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ООО "Трейд Менеджмент" установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых,... Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых,... читать дальше

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АО "Почта России" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-09 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,6% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 19 ноября с 11:00 до 13:00 МСК. Сбор заявок прошел 19 ноября с 11:00 до 13:00 МСК. Премаркетинг данного выпуска эмитент не... Премаркетинг данного выпуска эмитент не... читать дальше

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Цены на пшеницу в России начали падать после 4-месячного роста, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". Как заявил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это происходит под влиянием снижения спроса со стороны экспортеров и... Как заявил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это происходит под влиянием снижения спроса со стороны экспортеров и... читать дальше

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9 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-543 на 10 млрд 63 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 31 тыс. и достигло 742 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 711 тыс., а не 709... читать дальше

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