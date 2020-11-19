Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6508 руб.

19 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 217 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6508 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,589 руб., максимальный - 11,8655 руб. Было заключено 48 сделок. Объем торгов составил 320,03 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,609 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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