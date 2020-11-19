19 ноября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Сентябрь 2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Сентябрь 2020
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Сентябрь 2020
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Сентябрь 2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 08 по 14 ноября
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Ноябрь 2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 01 по 07 ноября
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Октябрь 2020
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Октябрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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19 ноября 2020 года 18:46
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За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу... читать дальше
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19 ноября 2020 года 18:42
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19 ноября 2020 года 18:34
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"Пока не могу дать ничего конкретного про бизнес-план 2021 года,... читать дальше
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19 ноября 2020 года 18:21
Курс доллара США продолжает расти относительно большинства основных мировых валют на торгах в четверг.
"Данные о продолжающемся росте заболеваемости и новых ограничительных мерах в США способствуют возврату спроса на доллар как актив "тихой гавани"", - говорит Цзини... читать дальше
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19 ноября 2020 года 18:12
Золото подешевело до минимума за четыре месяца на фоне ожиданий скорой разработки вакцины против коронавирусной инфекции, что нивелировало негатив новостей о росте числа заболеваний COVID-19 в различных странах, пишет Trading Economics.
Перспективы мировой экономики... читать дальше
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19 ноября 2020 года 18:04
"Газпром нефть" постарается корректировать часть курсовых разниц при расчете прибыли на дивиденды, чтобы сохранять достойный уровень дивидендных выплат, сообщил в ходе телеконференции заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич.
"Мы... читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:56
Фондовая Америка торгуется в минусе на статистике по распространению коронавируса в США и количеству новых заявок на пособие по безработице.
В среду индикаторы Dow Jones и S&P 500 потеряли по 1,16%, Nasdaq снизился на 0,82%, несмотря на то, что американская компания... читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:43
Доходы бюджета Китая в январе-октябре уменьшились на 5,5% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 15,85 трлн юаней ($2,42 трлн), свидетельствуют данные министерства финансов страны.
В том числе налоговые поступления сократились на 4,6% - до 13,5 трлн... читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:36
Объем сделок прямого частного инвестирования вырос в Азии и снизился в странах Северной и Южной Америки в текущем году, показали результаты исследования EY Global Ltd. Подобная динамика подчеркивает неоднородные последствия пандемии коронавируса.
Стоимость сделок,... читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3603 руб.
Минимальный курс доллара США составил 76,08 руб.,... читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:28
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместило жилищные облигации с ипотечным покрытием с поручительством АО "ДОМ.РФ" на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей по ставке 5,85% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Ставке... читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:27
ООО "Трейд Менеджмент" установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых,... читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:27
АО "Почта России" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-09 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,6% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 19 ноября с 11:00 до 13:00 МСК.
Премаркетинг данного выпуска эмитент не... читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:22
Цены на пшеницу в России начали падать после 4-месячного роста, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".
Как заявил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это происходит под влиянием снижения спроса со стороны экспортеров и... читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:21
9 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-543 на 10 млрд 63 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:14
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 31 тыс. и достигло 742 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 711 тыс., а не 709... читать дальше
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