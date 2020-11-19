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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 90,2314 руб.
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19 ноября 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 90,2314 руб.

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19 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 90,2314 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,89 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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19 ноября 2020 года 18:12
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19 ноября 2020 года 18:04
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"Мы...    читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:56
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В среду индикаторы Dow Jones и S&P 500 потеряли по 1,16%, Nasdaq снизился на 0,82%, несмотря на то, что американская компания...    читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:43
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Доходы бюджета Китая в январе-октябре уменьшились на 5,5% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 15,85 трлн юаней ($2,42 трлн), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

В том числе налоговые поступления сократились на 4,6% - до 13,5 трлн...    читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:36
Общая стоимость сделок частного инвестирования в мире за девять месяцев снизилась на 12% - EY
Объем сделок прямого частного инвестирования вырос в Азии и снизился в странах Северной и Южной Америки в текущем году, показали результаты исследования EY Global Ltd. Подобная динамика подчеркивает неоднородные последствия пандемии коронавируса.

Стоимость сделок,...    читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,3603 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3603 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,08 руб.,...    читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:28
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" полностью разместил ипотечные бонды на 14 млрд руб.
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместило жилищные облигации с ипотечным покрытием с поручительством АО "ДОМ.РФ" на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей по ставке 5,85% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставке...    читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:27
"Трейд Менеджмент" установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75%
ООО "Трейд Менеджмент" установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых,...    читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:27
"Почта России" установила ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 6,6%
АО "Почта России" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-09 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,6% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 19 ноября с 11:00 до 13:00 МСК.

Премаркетинг данного выпуска эмитент не...    читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:22
Цены на пшеницу в России начали снижаться
Цены на пшеницу в России начали падать после 4-месячного роста, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".

Как заявил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это происходит под влиянием снижения спроса со стороны экспортеров и...    читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:21
ВТБ разместил 20,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-543 на 10,1 млрд рублей
9 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-543 на 10 млрд 63 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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19 ноября 2020 года 17:14
Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 31 тыс.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 31 тыс. и достигло 742 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 711 тыс., а не 709...    читать дальше
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