Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6042 руб.

18 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 529 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6042 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5479 руб., максимальный - 11,6719 руб. Было заключено 486 сделок. Объем торгов составил 1574,73 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5949 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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