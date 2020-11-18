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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6042 руб.
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18 ноября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6042 руб.
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18 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 529 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6042 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5479 руб., максимальный - 11,6719 руб. Было заключено 486 сделок. Объем торгов составил 1574,73 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5949 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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