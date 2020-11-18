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18 ноября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,8012 руб.
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18 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8012 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,515 руб., максимальный - 76,4025 руб. Было заключено 24153 сделки. Объем торгов составил 79866,56 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,915 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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