Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,8012 руб.

18 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8012 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,515 руб., максимальный - 76,4025 руб. Было заключено 24153 сделки. Объем торгов составил 79866,56 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,915 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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