Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,0915 руб.

18 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5111 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0915 руб.

Минимальный курс евро составил 89,74 руб., максимальный - 90,7975 руб. Было заключено 6835 сделок. Объем торгов составил 36053,44 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,9025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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