Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3533,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1443,83 млрд руб.

18 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 ноября составили по Российской Федерации 3533,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3359,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3501,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3324,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 ноября составили 1443,83 млрд руб. против 1445,96815 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.