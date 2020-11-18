Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -204,5 млрд руб.

18 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до -204,5 млрд руб.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 769 тыс. баррелей - до 489,475 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2611 тыс. баррелей и составили 227,967 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 2611 тыс. баррелей и составили 227,967 млн баррелей,... читать дальше

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Китай размещает 3 транша еврооблигаций общим объемом 4 млрд евро, сообщили банки-организаторы сделки. Объем 5-летнего транша составляет 750 млн евро, он размещается с премией в 30 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам в евро, 10-летнего транша - 2 млрд евро,... Объем 5-летнего транша составляет 750 млн евро, он размещается с премией в 30 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам в евро, 10-летнего транша - 2 млрд евро,... читать дальше

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В Госдуму внесен законопроект, обязывающий операторов связи идентифицировать владельцев "серых" SIM-карт. Соответствующую инициативу в среду внес зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим... Соответствующую инициативу в среду внес зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим... читать дальше

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Госдума РФ приняла во втором чтении поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), определяющие исчерпывающий перечень документов, которые субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) должны предоставлять в составе заявки... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно повышаются в начале торгов в среду, возобновив рост после паузы на рынке днем ранее. Инвесторы оценивают риски для экономики в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и перспективы создания вакцины, которая сможет остановить пандемию... читать дальше

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ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) 24 ноября планирует собирать заявки инвесторов на 3-летние облигации серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 230... Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 230... читать дальше

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Банк России выявил случаи предоставления некоторыми микрофинансовыми организациями (МФО) вместо займов на покупку товаров (POS-займов) более дорогих потребительских займов, дал рекомендации избегать такой практики, следует из информационного письма регулятора. Создание... Создание... читать дальше

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АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей на уровне 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Как сообщалось, сбор заявок пройдет 20 ноября с... Как сообщалось, сбор заявок пройдет 20 ноября с... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8012 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,515 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 75,515 руб.,... читать дальше

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Новый локдаун во Франции, введенный для сдерживания распространения коронавируса, вероятно, вернет экономику страны к спаду в конце текущего года и замедлит ее восстановление в 2021 году. Согласно самому оптимистичному прогнозу Национального статуправления Insee, в... Согласно самому оптимистичному прогнозу Национального статуправления Insee, в... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении финансовых порогов по годовой выручке и размеру активов компании, по достижении которых необходимо проводить обязательный аудит. Документ был внесен в парламент в июне группой депутатов во главе с руководителем... Документ был внесен в парламент в июне группой депутатов во главе с руководителем... читать дальше

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Нормативно-правовые акты, регулирующие работу с открытыми данными, начнут разрабатываться в следующем году в режиме эксперимента, а после 2021 года могут появиться в виде изменений в законодательстве, сообщил в среду замглавы Минцифры Олег Качанов на пресс-конференции "Старт... читать дальше

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8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-542 на 10 млрд 418,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, увеличилось на 4,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,530 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. Значение показателя стало максимальным с февраля. Значение показателя стало максимальным с февраля. В сентябре,... В сентябре,... читать дальше

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Российский рынок пива в 2020 году продемонстрирует "незначительный рост", ожидает Ассоциация производителей пива (АПП). В ассоциацию входят три крупнейшие пивоваренные компании на российском рынке - AB InBev Efes (совместный бизнес Anheuser-Busch InBev (SPB: BUD) и Anadolu... читать дальше

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Решение вопроса о судьбе сделки ОПЕК+ с января 2021 года остается открытым до заседания министров всех стран-участников, намеченного на 1 декабря, организация надеется увидеть результаты мер по сдерживанию COVID-19 в Европе и США, заявил министр энергетики Саудовской Аравии... читать дальше

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