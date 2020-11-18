18 ноября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Октябрь 2020
|10:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Октябрь 2020
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Октябрь 2020
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Октябрь 2020
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Октябрь 2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 ноября
Это автоматическое сообщение.
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18 ноября 2020 года 18:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 769 тыс. баррелей - до 489,475 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина повысились на 2611 тыс. баррелей и составили 227,967 млн баррелей,... читать дальше
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18 ноября 2020 года 18:31
Китай размещает 3 транша еврооблигаций общим объемом 4 млрд евро, сообщили банки-организаторы сделки.
Объем 5-летнего транша составляет 750 млн евро, он размещается с премией в 30 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам в евро, 10-летнего транша - 2 млрд евро,... читать дальше
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18 ноября 2020 года 18:23
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий операторов связи идентифицировать владельцев "серых" SIM-карт.
Соответствующую инициативу в среду внес зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим... читать дальше
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18 ноября 2020 года 18:07
Госдума РФ приняла во втором чтении поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), определяющие исчерпывающий перечень документов, которые субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) должны предоставлять в составе заявки... читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:57
Американские фондовые индексы умеренно повышаются в начале торгов в среду, возобновив рост после паузы на рынке днем ранее. Инвесторы оценивают риски для экономики в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и перспективы создания вакцины, которая сможет остановить пандемию... читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:49
ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) 24 ноября планирует собирать заявки инвесторов на 3-летние облигации серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 230... читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:48
Банк России выявил случаи предоставления некоторыми микрофинансовыми организациями (МФО) вместо займов на покупку товаров (POS-займов) более дорогих потребительских займов, дал рекомендации избегать такой практики, следует из информационного письма регулятора.
Создание... читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:32
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей на уровне 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Как сообщалось, сбор заявок пройдет 20 ноября с... читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8012 руб.
Минимальный курс доллара США составил 75,515 руб.,... читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:22
Новый локдаун во Франции, введенный для сдерживания распространения коронавируса, вероятно, вернет экономику страны к спаду в конце текущего года и замедлит ее восстановление в 2021 году.
Согласно самому оптимистичному прогнозу Национального статуправления Insee, в... читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:14
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении финансовых порогов по годовой выручке и размеру активов компании, по достижении которых необходимо проводить обязательный аудит.
Документ был внесен в парламент в июне группой депутатов во главе с руководителем... читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:05
Нормативно-правовые акты, регулирующие работу с открытыми данными, начнут разрабатываться в следующем году в режиме эксперимента, а после 2021 года могут появиться в виде изменений в законодательстве, сообщил в среду замглавы Минцифры Олег Качанов на пресс-конференции "Старт... читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:01
8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-542 на 10 млрд 418,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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18 ноября 2020 года 16:51
Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, увеличилось на 4,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,530 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны.
Значение показателя стало максимальным с февраля.
В сентябре,... читать дальше
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18 ноября 2020 года 16:43
Российский рынок пива в 2020 году продемонстрирует "незначительный рост", ожидает Ассоциация производителей пива (АПП). В ассоциацию входят три крупнейшие пивоваренные компании на российском рынке - AB InBev Efes (совместный бизнес Anheuser-Busch InBev (SPB: BUD) и Anadolu... читать дальше
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18 ноября 2020 года 16:34
Решение вопроса о судьбе сделки ОПЕК+ с января 2021 года остается открытым до заседания министров всех стран-участников, намеченного на 1 декабря, организация надеется увидеть результаты мер по сдерживанию COVID-19 в Европе и США, заявил министр энергетики Саудовской Аравии... читать дальше
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