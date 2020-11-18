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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,253 руб.
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Снижение промпроизводства в октябре ускорилось до 5,9% - Росстат
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Бюджетное правило в ближайшие годы будет переписано. Такой прогноз сделали опрошенные "Известиями" эксперты ведущих экономических институтов страны - МГУ, РАНХиГС, РЭШ, РЭУ им. Плеханова, Финансового университета и НИУ ВШЭ. Все респонденты сошлись...
 
Россияне не торопятся покупать ценные бумаги
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18 ноября 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,253 руб.

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18 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 76,253 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,67 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
18 ноября 2020 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 6 ноября по 13 ноября на 769 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2611 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 769 тыс. баррелей - до 489,475 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 2611 тыс. баррелей и составили 227,967 млн баррелей,...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 18:31
Китай размещает три транша евробондов на 4 млрд евро при спросе почти 18 млрд евро
Китай размещает 3 транша еврооблигаций общим объемом 4 млрд евро, сообщили банки-организаторы сделки.

Объем 5-летнего транша составляет 750 млн евро, он размещается с премией в 30 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам в евро, 10-летнего транша - 2 млрд евро,...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 18:23
В Госдуму поступил законопроект об идентификации абонентов корпоративной связи
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий операторов связи идентифицировать владельцев "серых" SIM-карт.

Соответствующую инициативу в среду внес зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 18:07
Во втором чтении принят законопроект о перечне документов для заявок МСП на участие в закупках госкомпаний
Госдума РФ приняла во втором чтении поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), определяющие исчерпывающий перечень документов, которые субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) должны предоставлять в составе заявки...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:57
Рынок акций США растет на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса
Американские фондовые индексы умеренно повышаются в начале торгов в среду, возобновив рост после паузы на рынке днем ранее. Инвесторы оценивают риски для экономики в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и перспективы создания вакцины, которая сможет остановить пандемию...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:49
ЧТПЗ в 24 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей
ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) 24 ноября планирует собирать заявки инвесторов на 3-летние облигации серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 230...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:48
ЦБ: некоторые МФО вместо POS-займов оформляли более дорогие потребзаймы
Банк России выявил случаи предоставления некоторыми микрофинансовыми организациями (МФО) вместо займов на покупку товаров (POS-займов) более дорогих потребительских займов, дал рекомендации избегать такой практики, следует из информационного письма регулятора.

Создание...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:32
Ориентир ставки 1-го купона бондов ФПК "Гарант-инвест" объемом 800 млн рублей - 10,5% годовых
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей на уровне 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, сбор заявок пройдет 20 ноября с...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,8012 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8012 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,515 руб.,...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:22
Локдаун во Франции приведет к спаду в экономике в 4-м квартале и замедлит ее рост в следующем - прогноз Insee
Новый локдаун во Франции, введенный для сдерживания распространения коронавируса, вероятно, вернет экономику страны к спаду в конце текущего года и замедлит ее восстановление в 2021 году.

Согласно самому оптимистичному прогнозу Национального статуправления Insee, в...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:14
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении финансовых критериев обязательного аудита
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении финансовых порогов по годовой выручке и размеру активов компании, по достижении которых необходимо проводить обязательный аудит.

Документ был внесен в парламент в июне группой депутатов во главе с руководителем...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:05
Разработка нормативной базы для работы с открытыми данными начнется в 2021 году - замглавы Минцифры
Нормативно-правовые акты, регулирующие работу с открытыми данными, начнут разрабатываться в следующем году в режиме эксперимента, а после 2021 года могут появиться в виде изменений в законодательстве, сообщил в среду замглавы Минцифры Олег Качанов на пресс-конференции "Старт...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 17:01
ВТБ разместил 20,8% выпуска однодневных бондов серии КС-3-542 на 10,4 млрд рублей
8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-542 на 10 млрд 418,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 16:51
Октябрьский рост числа новостроек в США составил почти 5%
Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, увеличилось на 4,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,530 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны.

Значение показателя стало максимальным с февраля.

В сентябре,...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 16:43
Ассоциация производителей пива: по итогам года российский рынок пива продемонстрирует "незначительный рост"
Российский рынок пива в 2020 году продемонстрирует "незначительный рост", ожидает Ассоциация производителей пива (АПП). В ассоциацию входят три крупнейшие пивоваренные компании на российском рынке - AB InBev Efes (совместный бизнес Anheuser-Busch InBev (SPB: BUD) и Anadolu...    читать дальше
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18 ноября 2020 года 16:34
ОПЕК+ ждет от Европы сдерживания COVID-19 и изучает все варианты, включая рост добычи
Решение вопроса о судьбе сделки ОПЕК+ с января 2021 года остается открытым до заседания министров всех стран-участников, намеченного на 1 декабря, организация надеется увидеть результаты мер по сдерживанию COVID-19 в Европе и США, заявил министр энергетики Саудовской Аравии...    читать дальше
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