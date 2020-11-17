Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6572 руб.

17 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6572 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6079 руб., максимальный - 11,7019 руб. Было заключено 269 сделок. Объем торгов составил 544,36 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6501 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.