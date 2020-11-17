Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,6026 руб.

17 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4838 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6026 руб.

Минимальный курс евро составил 90,25 руб., максимальный - 90,995 руб. Было заключено 4456 сделок. Объем торгов составил 20436,58 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,79 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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