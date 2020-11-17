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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Снижение промпроизводства в октябре ускорилось до 5,9% - Росстат
В октябре падение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорилось до 5,9% после снижения, согласно пересмотренным данным, на 3,6% в сентябре
 
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В Госдуме вновь попросят об индексации пенсий работающим. Фракции Госдумы в ближайшее время намерены вновь обратиться к президенту по вопросу индексации выплат работающим пенсионерам. Эту информацию "Известиям" подтвердили в "Справедливой России" и...
 
Что ждет малый бизнес
В 3-м квартале состояние малого бизнеса в РФ несколько улучшилось после снятия основных ограничительных мер первой волны пандемии, подтверждают данные нового индекса самочувствия МСП (совместный проект Сбербанка и Института экономики роста имени...
 
Внесудебное банкротство: заявления принимают не у всех
За почти 2,5 месяца с начала действия в стране процедуры внесудебного банкротства заявления о ее прохождении подали в многофункциональные центры (МФЦ) 4144 заявителя, однако три четверти из них (3143) были возвращены заявителям. Всего с 1 сентября...
 
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17 ноября 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Внешнеторговый баланс Италии Сентябрь 2020
13:00 Объем строительства в еврозоне Сентябрь 2020
16:15 Новостройки в Канаде Октябрь 2020
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Октябрь 2020
16:30 Объемы розничных продаж в США Октябрь 2020
16:30 Оптовые продажи в Канаде Сентябрь 2020
17:15 Промышленное производство в США Октябрь 2020
18:00 Товарные запасы на складах США Сентябрь 2020

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
17 ноября 2020 года 20:31
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 17 ноября снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,52 пункта (0,894%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3052,22 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 ноября снизилась на 0,43% и составила 48364,736 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48364,736 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 210,670 млрд руб., или на...
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17 ноября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 90,6764 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1488 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6764 руб.

Минимальный курс евро составил 90,2575 руб.,...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6572 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6572 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6079 руб., максимальный -...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 76,3731 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3731 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 19:05
Рынок российских акций снизился на 0,8-0,9%
Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на фоне общемировой коррекции после ралли, подогретого ранее новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в США.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%,...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 19:02
ВЭБ разместил 12,5% выпуска краткосрочных облигаций на 2,5 млрд рублей
Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К280 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 12,50% выпуска на 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Ставка купона установлена в размере 3,96% годовых.

Срок обращения облигаций согласно...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 19:00
ФСК установила ставку 31-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 4,99%
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 31-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,99% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

"ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 18:59
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ОАО "Агрофирма - племзавод "Победа" на 6 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ОАО "Агрофирма - племзавод "Победа" на 6 млрд рублей серии 001P, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен регистрационный номер 4-58611-P-001P-02E .

Облигации в рамках десятилетней программы могут...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 18:57
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Роснефти на 800 млрд рублей
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций "Роснефти" (MOEX: ROSN) серии 003Р объемом до 800 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен регистрационный номер...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 18:56
ВЭБ завершил размещение выпуска 5-летних бондов на 10 млрд рублей
Б.РФ в полном объеме разместил выпуск 5-летних бондов серии ПБО-001Р-20 на 10 млрд рублей пос тавке 6,40%, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 12 ноября.

Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября.

Организатором банк выступил...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 18:31
В 2021 году экономику Германии ожидает сильный скачок - Меркель.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ожидает быстрого роста экономики страны в 2021 году. Выступая на экономическом форуме газеты Suddeutsche Zeitung, она призвала жителей к пониманию необходимости действующих ограничительных мер, нацеленных на сокращение числа заражений коронавирусной...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 18:23
Фондовая Америка торгуется в красной зоне
Американские фондовые индексы снижаются после роста накануне на новостях об успешных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса.

В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna Inc....    читать дальше
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17 ноября 2020 года 18:17
Рост промпроизводства в США в октябре превысил прогнозы
Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Между тем относительно октября прошлого года показатель упал на 5,3%. Таким образом, снижение было зафиксировано по...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 17:49
Погодные условия, спрос со стороны Китая подталкивают вверх цены на сельхозкультуры в США
Сухие погодные условия, повышенный спрос со стороны Китая, а также бум хлебопечения в условиях карантина из-за пандемии коронавируса подталкивают вверх цены на пропашные культуры в США, пишет The Wall Street Journal.

Цены фьючерсов на соя-бобы, кукурузу и твердую...    читать дальше
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17 ноября 2020 года 17:38
Министр энергетики Саудовской Аравии: вакцина, а также рост спроса в Китае и Индии дают надежду нефтяному рынку
Вакцина от COVID и рост спроса в Китае и Индии дают надежду рынку нефти, но карантинные меры затягивают восстановление, сообщил в ходе приветственного слова перед заседанием министерского мониторингового комитета (JMMC) министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен...    читать дальше
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