17 ноября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
17 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Сентябрь 2020
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Сентябрь 2020
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Октябрь 2020
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Октябрь 2020
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Октябрь 2020
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Сентябрь 2020
|17:15
|Промышленное производство в США
|Октябрь 2020
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Сентябрь 2020
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 ноября 2020 года 20:31
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,52 пункта (0,894%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3052,22 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48364,736 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 210,670 млрд руб., или на...
.
17 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1488 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6764 руб.
Минимальный курс евро составил 90,2575 руб.,... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6572 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,6079 руб., максимальный -... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3731 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 19:05
Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на фоне общемировой коррекции после ралли, подогретого ранее новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в США.
Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%,... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 19:02
Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К280 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 12,50% выпуска на 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Ставка купона установлена в размере 3,96% годовых.
Срок обращения облигаций согласно... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 19:00
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 31-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,99% годовых, говорится в сообщениях эмитента.
"ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 18:59
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ОАО "Агрофирма - племзавод "Победа" на 6 млрд рублей серии 001P, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен регистрационный номер 4-58611-P-001P-02E .
Облигации в рамках десятилетней программы могут... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 18:57
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций "Роснефти" (MOEX: ROSN) серии 003Р объемом до 800 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен регистрационный номер... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 18:56
Б.РФ в полном объеме разместил выпуск 5-летних бондов серии ПБО-001Р-20 на 10 млрд рублей пос тавке 6,40%, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 12 ноября.
Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября.
Организатором банк выступил... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 18:31
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ожидает быстрого роста экономики страны в 2021 году. Выступая на экономическом форуме газеты Suddeutsche Zeitung, она призвала жителей к пониманию необходимости действующих ограничительных мер, нацеленных на сокращение числа заражений коронавирусной... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 18:23
Американские фондовые индексы снижаются после роста накануне на новостях об успешных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса.
В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna Inc.... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 18:17
Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Между тем относительно октября прошлого года показатель упал на 5,3%. Таким образом, снижение было зафиксировано по... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 17:49
Сухие погодные условия, повышенный спрос со стороны Китая, а также бум хлебопечения в условиях карантина из-за пандемии коронавируса подталкивают вверх цены на пропашные культуры в США, пишет The Wall Street Journal.
Цены фьючерсов на соя-бобы, кукурузу и твердую... читать дальше
.
17 ноября 2020 года 17:38
Вакцина от COVID и рост спроса в Китае и Индии дают надежду рынку нефти, но карантинные меры затягивают восстановление, сообщил в ходе приветственного слова перед заседанием министерского мониторингового комитета (JMMC) министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен... читать дальше
.