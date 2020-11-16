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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 17 ноября в размере 91,1729 руб.
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16 ноября 2020 года 14:09
ЦБ РФ установил курс евро с 17 ноября в размере 91,1729 руб.
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16 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 ноября, составляет 91,1729 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,93 коп. Это автоматическое сообщение.
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16 ноября 2020 года 20:56
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 54,52 пункта (1,802%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3079,74 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.16 ноября 2020 года 20:10
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 ноября выросла на 1,83% и составила 48575,406 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 48575,406 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 870,720 млрд руб., или на...
.16 ноября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 76,7326 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7012 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7326 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.16 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6651 руб. Минимальный курс юаня составил 11,61 руб., максимальный -... читать дальше
.16 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6478 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,8643 руб. Минимальный курс евро составил 90,3825 руб.,... читать дальше
.16 ноября 2020 года 19:00
Суммарная задолженность по заработной плате за октябрь увеличилась на 41,9 млн рублей (на 2,3%) и составила на 1 ноября 1 млрд 870,2 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:54
Рынок акций РФ в понедельник продемонстрировал оптимистичный настрой на фоне роста внешних фондовых площадок на статистике из Азии и раллирующей нефти. Оптимизм на рынке акций вызвали новости о подписании экономического партнерства в Азии и ожидания итогов встречи технического... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:50
Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник на фоне новостей об успехе испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Moderna Inc. Американская биотехнологическая компания в понедельник сообщила, что третья фаза исследований ее... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:44
Страны ОПЕК в октябре исполнили сделку на 105%, страны не-ОПЕК - на 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу на 240 тыс. б/с больше, чем предполагается по квоте, а не-ОПЕК добыли на 110 тыс. б/с больше, чем... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:40
Экономику Германии ждет стагнация или даже спад в последние три месяца 2020 года, отмечают в Бундесбанке. Прчиной проблем в экономике стали дйствия правительства страны, которому пришлось ввести новые ограничительные меры в связи с возобновившимся ростом заболеваемости... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:31
Объем новых нефтегазовых открытий в мире не снизился в 2020 году, Россия лидирует по вкладу в общую копилку - Rystad
Геологоразведочная активность в мире в этом году находилась на устойчивом уровне несмотря на опасения, что пандемия COVID-19 может снизить объем нефтегазовых открытий за год до минимального уровня за десятилетия. Согласно подсчетам консалтинговой компании Rystad Energy, с начала... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:30
6 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-540 на 9 млрд 259,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:23
Российское подразделение Toyota - ООО "Тойота мотор" - отзывает в России 69,051 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат следующие машины, проданные с 3 октября 2013 года по настоящее время: Toyota Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado,... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:13
Фондовые индексы США повышаются в начале торгов в понедельник на новостях об успехе испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Moderna Inc. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:00 мск поднялся на 288,67 пункта (0,98%) и составил 29768,48... читать дальше
.16 ноября 2020 года 18:04
В июле-сентября 2020 года общее число прибытий иностранцев в Россию сократилось на 82% и составило 1,8 млн, прибытия с туристическими целями упали практически до нуля, следует из статистики погранслужбы ФСБ РФ. В третьем квартале 2019 года иностранные граждане совершили... читать дальше
.16 ноября 2020 года 17:55
Единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года открыт для новых экспертных инициатив и будет корректироваться в зависимости от ситуации, постоянными будут только сами цели, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания с экспертами... читать дальше
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