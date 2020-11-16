Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3441,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1444,66 млрд руб.

16 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 ноября составили по Российской Федерации 3441,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3272,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3286,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3123,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 ноября составили 1444,66 млрд руб. против 1439,71022 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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