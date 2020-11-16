ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,3262 руб., курс евро - 91,3222 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 91,3222 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 51,18 коп.

16 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 77,3262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,14 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 54,52 пункта (1,802%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3079,74 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 48575,406 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 870,720 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7012 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7326 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6651 руб. Минимальный курс юаня составил 11,61 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,61 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6478 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,8643 руб. Минимальный курс евро составил 90,3825 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,3825 руб.,... читать дальше

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Суммарная задолженность по заработной плате за октябрь увеличилась на 41,9 млн рублей (на 2,3%) и составила на 1 ноября 1 млрд 870,2 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября... Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник продемонстрировал оптимистичный настрой на фоне роста внешних фондовых площадок на статистике из Азии и раллирующей нефти. Оптимизм на рынке акций вызвали новости о подписании экономического партнерства в Азии и ожидания итогов встречи технического... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник на фоне новостей об успехе испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Moderna Inc. Американская биотехнологическая компания в понедельник сообщила, что третья фаза исследований ее... Американская биотехнологическая компания в понедельник сообщила, что третья фаза исследований ее... читать дальше

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Страны ОПЕК в октябре исполнили сделку на 105%, страны не-ОПЕК - на 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу на 240 тыс. б/с больше, чем предполагается по квоте, а не-ОПЕК добыли на 110 тыс. б/с больше, чем... Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу на 240 тыс. б/с больше, чем предполагается по квоте, а не-ОПЕК добыли на 110 тыс. б/с больше, чем... читать дальше

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Экономику Германии ждет стагнация или даже спад в последние три месяца 2020 года, отмечают в Бундесбанке. Прчиной проблем в экономике стали дйствия правительства страны, которому пришлось ввести новые ограничительные меры в связи с возобновившимся ростом заболеваемости... читать дальше

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Геологоразведочная активность в мире в этом году находилась на устойчивом уровне несмотря на опасения, что пандемия COVID-19 может снизить объем нефтегазовых открытий за год до минимального уровня за десятилетия. Согласно подсчетам консалтинговой компании Rystad Energy, с начала... читать дальше

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6 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-540 на 9 млрд 259,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Российское подразделение Toyota - ООО "Тойота мотор" - отзывает в России 69,051 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат следующие машины, проданные с 3 октября 2013 года по настоящее время: Toyota Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado,... Отзыву подлежат следующие машины, проданные с 3 октября 2013 года по настоящее время: Toyota Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado,... читать дальше

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Фондовые индексы США повышаются в начале торгов в понедельник на новостях об успехе испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Moderna Inc. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:00 мск поднялся на 288,67 пункта (0,98%) и составил 29768,48... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:00 мск поднялся на 288,67 пункта (0,98%) и составил 29768,48... читать дальше

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В июле-сентября 2020 года общее число прибытий иностранцев в Россию сократилось на 82% и составило 1,8 млн, прибытия с туристическими целями упали практически до нуля, следует из статистики погранслужбы ФСБ РФ. В третьем квартале 2019 года иностранные граждане совершили... В третьем квартале 2019 года иностранные граждане совершили... читать дальше

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Единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года открыт для новых экспертных инициатив и будет корректироваться в зависимости от ситуации, постоянными будут только сами цели, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания с экспертами... читать дальше

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