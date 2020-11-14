Канцлер Ангела Меркель, все члены центрального и подавляющее большинство министров земельных правительств Германии ездят на автомобилях отечественного производства - машинах премиум класса Mercedes, BMW и Audi. Из импортных есть только один Lexus GS 300h и одна Tesla Model 3... читать дальше

.

Грузию в январе-октябре 2020 года посетили 200,4 тыс. граждан России, что в 6,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальная администрация туризма республики. По информации ведомства, по числу визитеров россияне за год переместились с первой... читать дальше

.

Правительство РФ ожидает принятия закона о едином госзаказчике в сфере строительства до конца нынешнего года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Считаем, что до конца года в идеальном варианте было бы, чтобы закон прошёл и появился. Если появляется... "Считаем, что до конца года в идеальном варианте было бы, чтобы закон прошёл и появился. Если появляется... читать дальше

.

Перспективы мирового нефтяного рынка в 2021 году достаточно оптимистичны с учетом появления новых вакцин от коронавируса, считает вице-премьер РФ Александр Новак, "Мы достаточно оптимистично смотрим в следующий год с учетом того, что происходит регистрация различных... "Мы достаточно оптимистично смотрим в следующий год с учетом того, что происходит регистрация различных... читать дальше

.

Правительство РФ не планирует вводить дополнительные ограничения на стройках в регионах из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. "Мы не планируем вводить никаких дополнительных ограничений на стройках за... "Мы не планируем вводить никаких дополнительных ограничений на стройках за... читать дальше

.

Премьер-министр Михаил Мишустин вчера утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями. "Вопросы развития топливно-энергетического комплекса передаются вице-премьеру Александру Новаку, отвечавшему за эту отрасль в должности министра энергетики", - говорится в... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ обновил очередной антирекорд и составил 22 тыс. 702 случая, умер за сутки 391 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше

.

С начала пандемии COVID-19 число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 млн 300 тыс. 905 человек, сообщил в ночь на субботу американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире за все время распространения инфекции по состоянию на... Всего в мире за все время распространения инфекции по состоянию на... читать дальше

.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард является главным претендентом на пост министра финансов США в администрации нового американского президента Джо Байдена, пишет газета Financial Times. Официальные результаты президентских выборов... Официальные результаты президентских выборов... читать дальше

.

Россия в этом году произведет 2,34 млн тонн колбасы и колбасных изделий, что на 2,9% больше, чем в 2019 году, следует из презентации Национального союза мясопереработчиков, представленной на Мясном конгрессе в рамках Недели российского ритейла. В прошлом году производство этой... читать дальше

.

Отмена льгот по выработанным месторождениям охватывает оценочно объем добычи порядка 100 млн тонн в год, что составляет пятую часть от общероссийской добычи, говорится в квартальном отчете ПАО "Татнефть". Наиболее пострадавшими компаниями от потери данных льгот, а также... Наиболее пострадавшими компаниями от потери данных льгот, а также... читать дальше

.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" по РСБУ в январе-сентябре 2020 года получило чистый убыток в размере 346,92 млн рублей против 16,86 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Выручка ПАО сократилась на 12% - до 57,18... Выручка ПАО сократилась на 12% - до 57,18... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Ростелеком" на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг приоритетного необеспеченного долга "Ростелекома" также... Рейтинг приоритетного необеспеченного долга "Ростелекома" также... читать дальше

.

ВЭБ за 9 месяцев 2020 года получил 154,36 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против чистой прибыли в размере 32,012 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в ежеквартальном отчете госкорпорации по ценным бумагам. За первое полугодие ВЭБ отчитался о... За первое полугодие ВЭБ отчитался о... читать дальше

.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Документ опубликован в пятницу в электронной базе данных парламента. "Основной целью создания единого заказчика согласно законопроекту является выполнение... "Основной целью создания единого заказчика согласно законопроекту является выполнение... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 77,3262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,14 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 91,3222 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 91,3222 руб. По сравнению с...

.