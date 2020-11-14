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ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре в РФ составила 0,4%
В России в октябре цены выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в сентябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4%
 
Зарубежный спрос на российский долг сохраняется - Силуанов
Сделка по размещению двух траншей евробондов РФ в евро, которая состоялась в четверг, доказала, что российский долг по-прежнему пользуется высоким спросом за рубежом, заявил глава Минфина Антон Силуанов. "Данная сделка стала дебютной после...
 
Снижение ВВП РФ в 3-м квартале замедлилось до 3,6% - Росстат
ВВП РФ в 3-м квартале 2020 года в годовом выражении снизился на 3,6% после падения на 8% во 2-м квартале и роста на 1,6% в 1-м квартале. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата...
 
Граждане стали меньше жаловаться на обман в банках
Уровень мисселинга - продаж одного продукта под видом другого - существенно снизился за последний год. В феврале-сентябре этого года жалоб на мисселинг было почти на треть меньше, чем в таком же периоде 2019 года, сообщили "Известиям" в ЦБ и...
 
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14 ноября 2020 года 17:49
В автопарке правительства ФРГ только две импортные машины
Канцлер Ангела Меркель, все члены центрального и подавляющее большинство министров земельных правительств Германии ездят на автомобилях отечественного производства - машинах премиум класса Mercedes, BMW и Audi. Из импортных есть только один Lexus GS 300h и одна Tesla Model 3...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 16:57
Турпоток из России в Грузию в январе-октябре упал почти в 7 раз
Грузию в январе-октябре 2020 года посетили 200,4 тыс. граждан России, что в 6,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальная администрация туризма республики. По информации ведомства, по числу визитеров россияне за год переместились с первой...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 16:03
Правительство ожидает принятия закона о едином госзаказчике в строительстве до конца года
Правительство РФ ожидает принятия закона о едином госзаказчике в сфере строительства до конца нынешнего года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Считаем, что до конца года в идеальном варианте было бы, чтобы закон прошёл и появился. Если появляется...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 14:54
Новак: перспективы рынка нефти в 2021 году оптимистичны из-за появления новых вакцин от COVID-19
Перспективы мирового нефтяного рынка в 2021 году достаточно оптимистичны с учетом появления новых вакцин от коронавируса, считает вице-премьер РФ Александр Новак,

"Мы достаточно оптимистично смотрим в следующий год с учетом того, что происходит регистрация различных...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 13:41
Правительство РФ не планирует вводить дополнительные ограничения на стройках
Правительство РФ не планирует вводить дополнительные ограничения на стройках в регионах из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы не планируем вводить никаких дополнительных ограничений на стройках за...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 12:49
Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
Премьер-министр Михаил Мишустин вчера утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями. "Вопросы развития топливно-энергетического комплекса передаются вице-премьеру Александру Новаку, отвечавшему за эту отрасль в должности министра энергетики", - говорится в...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 11:55
В РФ за сутки выявлено 22,7 тыс. новых случаев заражений коронавирусом, 391 умерших
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ обновил очередной антирекорд и составил 22 тыс. 702 случая, умер за сутки 391 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 11:39
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 53,2 млн
С начала пандемии COVID-19 число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 млн 300 тыс. 905 человек, сообщил в ночь на субботу американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире за все время распространения инфекции по состоянию на...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 10:59
Пост министра финансов США впервые может занять женщина
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард является главным претендентом на пост министра финансов США в администрации нового американского президента Джо Байдена, пишет газета Financial Times.

Официальные результаты президентских выборов...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 10:43
Россия ускорит рост производства колбасы в 2020 году до 2,9%
Россия в этом году произведет 2,34 млн тонн колбасы и колбасных изделий, что на 2,9% больше, чем в 2019 году, следует из презентации Национального союза мясопереработчиков, представленной на Мясном конгрессе в рамках Недели российского ритейла. В прошлом году производство этой...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 10:28
"Татнефть": отмена льгот по выработанным месторождениям охватывает пятую часть от общероссийской добычи
Отмена льгот по выработанным месторождениям охватывает оценочно объем добычи порядка 100 млн тонн в год, что составляет пятую часть от общероссийской добычи, говорится в квартальном отчете ПАО "Татнефть".

Наиболее пострадавшими компаниями от потери данных льгот, а также...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 10:14
Убыток "ВСМПО-Ависма" по РСБУ за 9 месяцев составил 347 млн руб. против прибыли в 16,86 млрд руб. годом ранее
ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" по РСБУ в январе-сентябре 2020 года получило чистый убыток в размере 346,92 млн рублей против 16,86 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Выручка ПАО сократилась на 12% - до 57,18...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 09:58
Fitch подтвердило рейтинг "Ростелекома" на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Ростелеком" на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга "Ростелекома" также...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 09:45
Убыток ВЭБа по РСБУ в январе-сентябре составил 154,4 млрд руб. против прибыли годом ранее
ВЭБ за 9 месяцев 2020 года получил 154,36 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против чистой прибыли в размере 32,012 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в ежеквартальном отчете госкорпорации по ценным бумагам.

За первое полугодие ВЭБ отчитался о...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 09:23
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о едином госзаказчике в строительстве
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Документ опубликован в пятницу в электронной базе данных парламента.

"Основной целью создания единого заказчика согласно законопроекту является выполнение...    читать дальше
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14 ноября 2020 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 ноября в размере 77,3262 руб., курс евро - 91,3222 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 77,3262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,14 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 91,3222 руб. По сравнению с...
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