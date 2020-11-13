.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 91,5006 руб.
.
13 ноября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 91,5006 руб.
|0
13 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5006 руб. Минимальный курс евро составил 91,1475 руб., максимальный - 91,8975 руб. К этому времени было заключено 5097 сделок. Объем торгов составил 20204,88 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,745 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 ноября 2020 года 20:50
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,61 пункта (0,02%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3025,22 пункта. Индекс РТС... читать дальше
.13 ноября 2020 года 20:10
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 ноября выросла на 0,21% и составила 47704,686 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47704,686 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 97,843 млрд руб., или на...
.13 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5006 руб. Минимальный курс евро составил 91,1475 руб.,... читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,432 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3457 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,432 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6984 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6621 руб., максимальный -... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:58
Российский рынок акций, открывшийся в красной зоне, завершил пятницу снижением, индекса РТС, индекс МосБиржи практически не изменился. Европейские фондовые рынки снижались в самом начале торгов, но потом большинство биржевых индикаторов скорректировалось на... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:50
По итогам недели котировки российских еврооблигаций умеренно подросли благодаря возросшему спросу на рисковые активы на новостях о высокой эффективности вакцины от COVID-19, разработанной компанией Pfizer совместно с BioNTech. При этом суверенные спреды к доходности базовых... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:42
Минсельхоз РФ разработал новый паспорт федерального проекта "Экспорт продукции АПК", в соответствии с которым ориентир в $45 млрд перенесен на 2030 год, сообщили "Интерфаксу" в министерстве. В прежнем документе этот показатель был предусмотрен на 2024 год. Как... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:36
В ноябре индекс потребительского доверия в США снизился до 77 пунктов с 81,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Ноябрьское значение является минимальным с... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:28
Сроки начала обязательного проведения закрытых закупочных процедур в электронной форме в очередной раз перенесены на полгода - до 1 июля 2021 года с 1 января 2021 года, следует из правительственного постановления, корректирующего ряд подзаконных актов в сфере госзакупок и... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:28
Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу на фоне обеспокоенности перспективами спроса из-за продолжающегося распространения коронавируса. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск составила $42,86 за баррель, что... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:20
Президент России Владимир Путин поручил ВЭБ.РФ поддержать проект "Отраслевого центра НТИ "Маринет" по созданию новых беспилотных технологий на морских судах. Руководитель проекта Александр Пинский в ходе форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:12
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, идет лучше, чем ожидалось, однако возобновившийся рост заболеваемости ставит под вопрос дальнейшие перспективы... читать дальше
.13 ноября 2020 года 18:03
Volkswagen Group (VW) выделит 73 млрд евро в течение следующих 5 лет на разработки в сфере электрических и гибридных автомобилей, а также развитие цифровых технологий. Порядка 35 млрд из этой суммы будет направлено в сегмент электромобилей, 11 млрд - на разработку... читать дальше
.13 ноября 2020 года 17:55
В ходе торгов в пятницу американские фондовые индексы повышаются , инвесторы делают ставки на акции компаний, которые выиграют от разработки вакцины от коронавируса и экономического восстановления в следующем году. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:38 мск... читать дальше
.13 ноября 2020 года 17:50
Министерство экономики и финансов Московской области установило ставку 1-го купона 6-летних бондов серии 34015 объемом 30 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, говорится в сообщении ведомства. Сбор заявок на выпуск прошел 13 ноября с 11:00 до 14:00 МСК. Ставке... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.