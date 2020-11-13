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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,3603 руб.
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13 ноября 2020 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,3603 руб.

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13 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3012 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3603 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,125 руб., максимальный - 77,6875 руб. Было заключено 14647 сделок. Объем торгов составил 51468,71 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,5325 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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