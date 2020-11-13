Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

13 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 16.11 по 22.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,61 пункта (0,02%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3025,22 пункта. Индекс РТС... Индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47704,686 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 97,843 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5006 руб. Минимальный курс евро составил 91,1475 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,1475 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3457 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,432 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6984 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6621 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,6621 руб., максимальный -... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в красной зоне, завершил пятницу снижением, индекса РТС, индекс МосБиржи практически не изменился. Европейские фондовые рынки снижались в самом начале торгов, но потом большинство биржевых индикаторов скорректировалось на... Европейские фондовые рынки снижались в самом начале торгов, но потом большинство биржевых индикаторов скорректировалось на... читать дальше

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По итогам недели котировки российских еврооблигаций умеренно подросли благодаря возросшему спросу на рисковые активы на новостях о высокой эффективности вакцины от COVID-19, разработанной компанией Pfizer совместно с BioNTech. При этом суверенные спреды к доходности базовых... читать дальше

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Минсельхоз РФ разработал новый паспорт федерального проекта "Экспорт продукции АПК", в соответствии с которым ориентир в $45 млрд перенесен на 2030 год, сообщили "Интерфаксу" в министерстве. В прежнем документе этот показатель был предусмотрен на 2024 год. В прежнем документе этот показатель был предусмотрен на 2024 год. Как... Как... читать дальше

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В ноябре индекс потребительского доверия в США снизился до 77 пунктов с 81,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Ноябрьское значение является минимальным с... Ноябрьское значение является минимальным с... читать дальше

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Сроки начала обязательного проведения закрытых закупочных процедур в электронной форме в очередной раз перенесены на полгода - до 1 июля 2021 года с 1 января 2021 года, следует из правительственного постановления, корректирующего ряд подзаконных актов в сфере госзакупок и... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу на фоне обеспокоенности перспективами спроса из-за продолжающегося распространения коронавируса. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск составила $42,86 за баррель, что... Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск составила $42,86 за баррель, что... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил ВЭБ.РФ поддержать проект "Отраслевого центра НТИ "Маринет" по созданию новых беспилотных технологий на морских судах. Руководитель проекта Александр Пинский в ходе форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового... Руководитель проекта Александр Пинский в ходе форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, идет лучше, чем ожидалось, однако возобновившийся рост заболеваемости ставит под вопрос дальнейшие перспективы... читать дальше

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Volkswagen Group (VW) выделит 73 млрд евро в течение следующих 5 лет на разработки в сфере электрических и гибридных автомобилей, а также развитие цифровых технологий. Порядка 35 млрд из этой суммы будет направлено в сегмент электромобилей, 11 млрд - на разработку... Порядка 35 млрд из этой суммы будет направлено в сегмент электромобилей, 11 млрд - на разработку... читать дальше

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В ходе торгов в пятницу американские фондовые индексы повышаются , инвесторы делают ставки на акции компаний, которые выиграют от разработки вакцины от коронавируса и экономического восстановления в следующем году. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:38 мск... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:38 мск... читать дальше

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Министерство экономики и финансов Московской области установило ставку 1-го купона 6-летних бондов серии 34015 объемом 30 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, говорится в сообщении ведомства. Сбор заявок на выпуск прошел 13 ноября с 11:00 до 14:00 МСК. Сбор заявок на выпуск прошел 13 ноября с 11:00 до 14:00 МСК. Ставке... Ставке... читать дальше

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