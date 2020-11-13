13 ноября 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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13 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 16.11 по 22.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|16.11.2020
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Октябрь 2020
|16.11.2020
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Ноябрь 2020
|17.11.2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Сентябрь 2020
|17.11.2020
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Сентябрь 2020
|17.11.2020
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Октябрь 2020
|17.11.2020
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Октябрь 2020
|17.11.2020
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Октябрь 2020
|17.11.2020
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Сентябрь 2020
|17.11.2020
|17:15
|Промышленное производство в США
|Октябрь 2020
|17.11.2020
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Сентябрь 2020
|18.11.2020
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Октябрь 2020
|18.11.2020
|10:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Октябрь 2020
|18.11.2020
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Октябрь 2020
|18.11.2020
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Октябрь 2020
|18.11.2020
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Октябрь 2020
|18.11.2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 ноября
|19.11.2020
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Сентябрь 2020
|19.11.2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Сентябрь 2020
|19.11.2020
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Сентябрь 2020
|19.11.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 08 по 14 ноября
|19.11.2020
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Ноябрь 2020
|19.11.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 01 по 07 ноября
|19.11.2020
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Октябрь 2020
|19.11.2020
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Октябрь 2020
|20.11.2020
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Октябрь 2020
|20.11.2020
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Октябрь 2020
|20.11.2020
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Сентябрь 2020
|20.11.2020
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Сентябрь 2020
|20.11.2020
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Ноябрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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Ставке... читать дальше
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