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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,3711 руб.
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13 ноября 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,3711 руб.

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13 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,3711 руб.

Минимальный курс евро составил 91,12 руб., максимальный - 91,82 руб. Было заключено 3889 сделок. Объем торгов составил 19083,39 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,5425 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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