ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 ноября в размере 77,3262 руб.

13 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 77,3262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,14 коп.

.

АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") в 2020 году значительно увеличило объемы биржевой торговли сырьем, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор комбината Михаил Зацепин. "Торговля янтарем-сырцом в этом году идет на электронной... "Торговля янтарем-сырцом в этом году идет на электронной... читать дальше

.

ООО "Онлайн микрофинанс" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций 2-й серии объемом 700 млн рублей на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка зафиксирована на весь срок... По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка зафиксирована на весь срок... читать дальше

.

После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,56 пункта (0,118%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3022,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3024,72... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ХКФ банка на уровне "A(RU)", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по... "Кредитный рейтинг банка обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по... читать дальше

.

Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2020 года получила 592,149 млрд рублей убытка по российским стандартам (РСБУ), сообщается в квартальном отчете компании. За девять месяцев 2019 года компания получила 434,937 млрд рублей чистой прибыли. За девять месяцев 2019 года компания получила 434,937 млрд рублей чистой прибыли. В третьем... В третьем...

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,81/78,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 84 коп., Cредний курс продажи...

.

Правительство Молдавии прогнозирует экономический спад в стране в 2020 году на уровне 6,3-6,6%, сообщил премьер-министр Ион Кику на пресс-конференции в пятницу. По словам Кику, наибольший спад экономики был зафиксирован во втором квартале 2020 года - 14%, что было... По словам Кику, наибольший спад экономики был зафиксирован во втором квартале 2020 года - 14%, что было... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на уровне "AAA(RU)" со "стабильным" прогнозом, а также подтвердило кредитные рейтинги облигаций железнодорожной монополии. Как говорится в сообщении... Как говорится в сообщении... читать дальше

.

ООО "Каскад" 13 ноября исполнило в полном объеме обязательства по выплате 5-го купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 на сумму 11 млн 220 тыс. рублей, говорится в сообщении эмитента. Накануне компания в существенном факте сообщала о наступлении техдефолта по... Накануне компания в существенном факте сообщала о наступлении техдефолта по... читать дальше

.

Минфин РФ предлагает разрешить размещать часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Проект соответствующих поправок в Бюджетный кодекс РФ опубликован на федеральном... Проект соответствующих поправок в Бюджетный кодекс РФ опубликован на федеральном... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ХКФ банка на уровне "A(RU)", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по... "Кредитный рейтинг банка обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по... читать дальше

.

В январе-сентябре 2020 года консолидированный бюджет РФ исполнен с дефицитом 1 трлн 860,4 млрд рублей, следует из отчетности на сайте Федерального казначейства. Доходы консолидированного бюджета на 1 октября 2020 года составили 26 трлн 554,2 млрд рублей, расходы - 28... Доходы консолидированного бюджета на 1 октября 2020 года составили 26 трлн 554,2 млрд рублей, расходы - 28... читать дальше

.

налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на уровне "AAA(RU)" со "стабильным" прогнозом, а также подтвердило кредитные рейтинги облигаций железнодорожной монополии, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

.

Министерство экономики и финансов Московской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних бондов серии 34015 объемом 30 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок прошел 13 ноября с 11:00 МСК... Сбор заявок прошел 13 ноября с 11:00 МСК... читать дальше

.

В понедельник, 16 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,07 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В понедельник, 16 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 945,96 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.