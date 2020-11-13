Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6886 руб.

13 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6886 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6501 руб., максимальный - 11,9199 руб. Было заключено 28 сделок. Объем торгов составил 111,35 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,67 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.