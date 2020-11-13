.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 102,1 млрд руб.
.
13 ноября 2020 года 09:54
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 102,1 млрд руб.
|0
13 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 102,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 125,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 ноября 2020 года 16:21
АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") в 2020 году значительно увеличило объемы биржевой торговли сырьем, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор комбината Михаил Зацепин. "Торговля янтарем-сырцом в этом году идет на электронной... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:20
ООО "Онлайн микрофинанс" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций 2-й серии объемом 700 млн рублей на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка зафиксирована на весь срок... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,56 пункта (0,118%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3022,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3024,72... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:13
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ХКФ банка на уровне "A(RU)", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:04
Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2020 года получила 592,149 млрд рублей убытка по российским стандартам (РСБУ), сообщается в квартальном отчете компании. За девять месяцев 2019 года компания получила 434,937 млрд рублей чистой прибыли. В третьем...
.13 ноября 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 76,81/78,53 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,81/78,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 84 коп., Cредний курс продажи...
.13 ноября 2020 года 15:56
Правительство Молдавии прогнозирует экономический спад в стране в 2020 году на уровне 6,3-6,6%, сообщил премьер-министр Ион Кику на пресс-конференции в пятницу. По словам Кику, наибольший спад экономики был зафиксирован во втором квартале 2020 года - 14%, что было... читать дальше
.13 ноября 2020 года 15:48
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на уровне "AAA(RU)" со "стабильным" прогнозом, а также подтвердило кредитные рейтинги облигаций железнодорожной монополии. Как говорится в сообщении... читать дальше
.13 ноября 2020 года 15:44
ООО "Каскад" 13 ноября исполнило в полном объеме обязательства по выплате 5-го купонного дохода по облигациям серии 001Р-01 на сумму 11 млн 220 тыс. рублей, говорится в сообщении эмитента. Накануне компания в существенном факте сообщала о наступлении техдефолта по... читать дальше
.13 ноября 2020 года 15:40
Минфин РФ предлагает разрешить размещать часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Проект соответствующих поправок в Бюджетный кодекс РФ опубликован на федеральном... читать дальше
.13 ноября 2020 года 15:36
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ХКФ банка на уровне "A(RU)", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по... читать дальше
.13 ноября 2020 года 15:33
В январе-сентябре 2020 года консолидированный бюджет РФ исполнен с дефицитом 1 трлн 860,4 млрд рублей, следует из отчетности на сайте Федерального казначейства. Доходы консолидированного бюджета на 1 октября 2020 года составили 26 трлн 554,2 млрд рублей, расходы - 28... читать дальше
.13 ноября 2020 года 15:32
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на уровне "AAA(RU)" со "стабильным" прогнозом, а также подтвердило кредитные рейтинги облигаций железнодорожной монополии, сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.13 ноября 2020 года 15:32
Московская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 30 млрд рублей на уровне 5,95%
Министерство экономики и финансов Московской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних бондов серии 34015 объемом 30 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок прошел 13 ноября с 11:00 МСК... читать дальше
.13 ноября 2020 года 15:30
В понедельник, 16 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,07 млн
В понедельник, 16 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,07 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.13 ноября 2020 года 15:30
В понедельник, 16 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 945,96 млн руб.
В понедельник, 16 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 945,96 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.