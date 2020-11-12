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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США выросли за период с 30 октября по 6 ноября на 4277 тыс. баррелей, бензина - упали на 2309 тыс. баррелей
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12 ноября 2020 года 19:01

Запасы нефти в США выросли за период с 30 октября по 6 ноября на 4277 тыс. баррелей, бензина - упали на 2309 тыс. баррелей

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12 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4277 тыс. баррелей - до 488,706 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 2309 тыс. баррелей и составили 225,356 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 5355 тыс. баррелей, достигнув 149,289 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1900 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 400 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1650 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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