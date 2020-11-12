Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,0583 руб.

12 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6861 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0583 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,4975 руб., максимальный - 77,54 руб. Было заключено 18307 сделок. Объем торгов составил 84951,21 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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