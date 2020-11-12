Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,7713 руб.

12 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8895 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,7713 руб.

Минимальный курс евро составил 90,515 руб., максимальный - 91,1325 руб. Было заключено 4248 сделок. Объем торгов составил 20747,78 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,12 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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