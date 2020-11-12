ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 ноября в размере 77,1148 руб.

12 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 77,1148 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 90,73 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47606,843 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 122,880 млрд руб., или на...

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 42,40% выпуска инвестиционных облигаций ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-374R на 424 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей и 37,76% серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-373R на 377,6 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей, говорится в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6249 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0725 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 920 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6321 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5921 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,5921 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8715 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9582 руб. Минимальный курс евро составил 90,5025 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,5025 руб.,... читать дальше

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Число транзитных полетов через воздушное пространство РФ, часть которых обеспечивает "Аэрофлоту" "транссибирские роялти", в январе-октябре 2020 г. упало почти на 46% к тому же периоду прошлого года, до 138,3 тыс., следует из статистики Росавиации. В целом на... В целом на... читать дальше

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ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 8-13-го купонов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,65% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бумаги проходил 24 мая 2017 года. Ставка была... Сбор заявок на бумаги проходил 24 мая 2017 года. Ставка была... читать дальше

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ЦБ РФ ожидает сохранения низких ставок по ипотечным кредитам в ближайшие несколько месяцев на фоне льготных программ, говорится в комментарии регулятора по ликвидности. "В ближайшие месяцы с учетом сохранения в сентябре-октябре Банком России ключевой ставки на... "В ближайшие месяцы с учетом сохранения в сентябре-октябре Банком России ключевой ставки на... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4277 тыс. баррелей - до 488,706 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2309 тыс. баррелей и составили 225,356 млн... Товарные запасы бензина сократились на 2309 тыс. баррелей и составили 225,356 млн... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 ноября 2020 года не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На трех предыдущих неделях цены также не менялись. На трех предыдущих неделях цены также не менялись. По данным... По данным... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, вышел по итогам торгов в плюс на фоне дорожающей нефти. В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng... В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng... читать дальше

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В Банке России считают, что традиционно возрастающий в декабре спрос на наличные деньги из-за новогодних праздников в конце текущего года может оказаться ниже из-за уже сформированных населением запасов. "Спрос на наличные деньги обычно возрастает в декабре, но может... "Спрос на наличные деньги обычно возрастает в декабре, но может... читать дальше

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АО "Санкт-Петербургская валютная биржа" (СПВБ, на ее основе создается биржа для листинга российских санкционных компаний) зарегистрировало программу облигаций Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) серии 001Р на 200 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен... Программе присвоен... читать дальше

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Mengniu Dairy Co., один из крупнейших производителей молочной продукции в Китае, и Coca-Cola (China) Investment Ltd зарегистрировали совместное предприятие. Новая компания получила название KeNiuLe Dairy Co. Ltd. Уставный капитал составляет почти $69 млн, сообщает агентство... читать дальше

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Россия размещает 7-летние еврооблигации на 750 млн евро под 1,125% и 12-летние еврооблигации на 1,25 млрд евро под 1,85%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. РФ в четверг открыла книгу заявок на два транша евробондов со сроком обращения 7 и 12 лет.... РФ в четверг открыла книгу заявок на два транша евробондов со сроком обращения 7 и 12 лет.... читать дальше

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