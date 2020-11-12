.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 125,3 млрд руб.
.
12 ноября 2020 года 10:06
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 125,3 млрд руб.
|0
12 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 125,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2141,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 ноября 2020 года 20:00
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 ноября снизилась на 0,26% и составила 47606,843 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47606,843 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 122,880 млрд руб., или на...
.12 ноября 2020 года 19:51
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 42,40% выпуска инвестиционных облигаций ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-374R на 424 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей и 37,76% серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-373R на 377,6 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей, говорится в... читать дальше
.12 ноября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,0725 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6249 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0725 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.12 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 920 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6321 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5921 руб., максимальный -... читать дальше
.12 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8715 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9582 руб. Минимальный курс евро составил 90,5025 руб.,... читать дальше
.12 ноября 2020 года 19:08
Число транзитных полетов через воздушное пространство РФ, часть которых обеспечивает "Аэрофлоту" "транссибирские роялти", в январе-октябре 2020 г. упало почти на 46% к тому же периоду прошлого года, до 138,3 тыс., следует из статистики Росавиации. В целом на... читать дальше
.12 ноября 2020 года 19:04
ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 8-13-го купонов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,65% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бумаги проходил 24 мая 2017 года. Ставка была... читать дальше
.12 ноября 2020 года 19:04
ЦБ РФ ожидает сохранения низких ставок по ипотечным кредитам в ближайшие несколько месяцев на фоне льготных программ, говорится в комментарии регулятора по ликвидности. "В ближайшие месяцы с учетом сохранения в сентябре-октябре Банком России ключевой ставки на... читать дальше
.12 ноября 2020 года 19:01
Запасы нефти в США выросли за период с 30 октября по 6 ноября на 4277 тыс. баррелей, бензина - упали на 2309 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4277 тыс. баррелей - до 488,706 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2309 тыс. баррелей и составили 225,356 млн... читать дальше
.12 ноября 2020 года 19:01
Потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 ноября 2020 года не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На трех предыдущих неделях цены также не менялись. По данным... читать дальше
.
12 ноября 2020 года 19:00
ВВП РФ в 3-м квартале 2020 года в годовом выражении снизился на 3,6% после падения на 8% во 2-м квартале и роста на 1,6% в 1-м квартале. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата оказались несколько лучше... читать дальше
.12 ноября 2020 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, вышел по итогам торгов в плюс на фоне дорожающей нефти. В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng... читать дальше
.12 ноября 2020 года 18:47
Спрос на наличные деньги, обычно возрастающий в декабре, может оказаться ниже, чем в предыдущие годы - ЦБ РФ
В Банке России считают, что традиционно возрастающий в декабре спрос на наличные деньги из-за новогодних праздников в конце текущего года может оказаться ниже из-за уже сформированных населением запасов. "Спрос на наличные деньги обычно возрастает в декабре, но может... читать дальше
.12 ноября 2020 года 18:45
АО "Санкт-Петербургская валютная биржа" (СПВБ, на ее основе создается биржа для листинга российских санкционных компаний) зарегистрировало программу облигаций Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) серии 001Р на 200 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен... читать дальше
.12 ноября 2020 года 18:41
Mengniu Dairy Co., один из крупнейших производителей молочной продукции в Китае, и Coca-Cola (China) Investment Ltd зарегистрировали совместное предприятие. Новая компания получила название KeNiuLe Dairy Co. Ltd. Уставный капитал составляет почти $69 млн, сообщает агентство... читать дальше
.12 ноября 2020 года 18:34
Россия размещает 7-летние еврооблигации на 750 млн евро под 1,125% и 12-летние еврооблигации на 1,25 млрд евро под 1,85%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. РФ в четверг открыла книгу заявок на два транша евробондов со сроком обращения 7 и 12 лет.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.