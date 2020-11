Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 125,3 млрд руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47606,843 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 122,880 млрд руб., или на...

Mengniu Dairy Co., один из крупнейших производителей молочной продукции в Китае, и Coca-Cola (China) Investment Ltd зарегистрировали совместное предприятие. Новая компания получила название KeNiuLe Dairy Co. Ltd. Уставный капитал составляет почти $69 млн, сообщает агентство...