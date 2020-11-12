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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Инфляция в октябре в РФ составила 0,4%
В России в октябре цены выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в сентябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4%
 
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Об операциях с цифровой валютой сверх суммы, эквивалентной 600 тыс. рублей в год, необходимо будет сообщать в налоговые органы. А за нарушение будут предусмотрены штрафы и наказание в виде лишения свободы, Соответствующие поправки в Налоговый,...
 
Новый способ мошенничества - с поездкой клиента в банк
Мошенники усложнили схему обмана клиентов с помощью методов социальной инженерии, рассказали "Известиям" в компании "Инфосистемы Джет". Эта компания в последние две недели зафиксировала несколько десятков попыток увести деньги с использованием новой...
 
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Пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в базовом сценарии еще остается, но надо тщательно взвесить, когда его использовать, заявляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы полагаем, что в рамках базового сценария у...
 
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12 ноября 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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12 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Сентябрь 2020
10:00 Изменение потребительских цен в Германии Октябрь 2020
10:00 Предварительная оценка ВВП Великобритании III квартал 2020
10:00 Промышленное производство в Великобритании Сентябрь 2020
13:00 Промышленное производство в еврозоне Сентябрь 2020
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 01 по 07 ноября
16:30 Изменение потребительских цен в США Октябрь 2020
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 25 по 31 октября
19:00 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 31 октября по 06 ноября
22:00 Бюджет США Октябрь 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
12 ноября 2020 года 09:39
Общие собрания собственников квартир в Москве смогут проходить в электронном виде
Собственники жилья в многоквартирных домах в Москве теперь смогут проводить юридически значимые общие собрания собственников на базе платформы "Электронный дом" (ed.mos.ru) без очного присутствия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте в...    читать дальше
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12 ноября 2020 года 09:33
ЛК "Европлан" готовит программу биржевых облигаций объемом до 50 млрд рублей
овет директоров АО "ЛК "Европлан" утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок...    читать дальше
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12 ноября 2020 года 09:31
По итогам сентября в Москве оформлен наивысший объем ДДУ с привлечением кредитов - Росреестр
В Москве по итогам сентября оформлен наивысший объем договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитов, следует из пресс-релиза управления Росреестра по Москве.

По данным Росреестра, в сентябре 2020 года было...    читать дальше
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12 ноября 2020 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2992,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1462,25 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 ноября составили по Российской Федерации 2992,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2835,7 млрд руб.

На...    читать дальше
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12 ноября 2020 года 09:26
Пассажирские авиаперевозки в Германии упали на 83%
В ФРГ в этом году был отменен почти 1 млн пассажирских авиарейсов из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщила Европейская организация по обеспечению безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

"Германия потеряла около миллиона перелетов по сравнению с 2019...    читать дальше
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12 ноября 2020 года 09:23
ВТБ разместит 13 ноября однодневные бонды серии КС-3-539 на 50 млрд рублей
2 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-539 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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12 ноября 2020 года 09:16
Число заражений COVID-19 в мире превысило 52 млн
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на утро четверга 52 млн 69 тыс. 683 случая, увеличившись за минувшие сутки на 674 тыс. 450, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро четверга...    читать дальше
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12 ноября 2020 года 09:09
Рынки акций АТР преимущественно снижаются в ходе торгов
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг за исключением японского Nikkei 225 на фоне возобновившихся опасений по поводу коронавируса.

Nikkei 225 растет на 0,3%.

Цены производителей в Японии снизились на...    читать дальше
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12 ноября 2020 года 09:03
АКРА подтвердило "Росатома" со "стабильным" прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг ГК "Росатом" на уровне AAA(RU) со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, кредитный рейтинг "Росатома" обусловлен очень высокой системной значимостью корпорации для...    читать дальше
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12 ноября 2020 года 08:55
Нефтяные цены стабильны сегодня
Сегодня нефтяные цены стабильны, рынок ждет данных о запасах в США и оценивает сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%,...    читать дальше
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12 ноября 2020 года 08:48
Fitch подтвердило рейтинги ДОМ.РФ с прогнозом "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО "ДОМ.РФ" на уровне "BВB".

Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Fitch рейтингует ДОМ.РФ...    читать дальше
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12 ноября 2020 года 08:41
Индексы США S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам торгов, Dow Jones чуть снизился
Торги в среду фондовые индексы США завершили разнонаправленными изменениями: S&P 500 и Nasdaq повысились, в то время как Dow Jones слабо опустился после двухдневного роста.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 23,29 пункта (0,08%) и составил 29397,63 пункта....    читать дальше
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12 ноября 2020 года 08:35
В ЦБ не ожидают дальнейшего снижения чистых процентных доходов банков после падения на 5,4% в 3-м квартале
Аналитики Банк России не ожидают дальнейшего снижения чистых процентных доходов банков после падения этого показателя на 5,4% в 3-м квартале 2020 года, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ.

"Мы...    читать дальше
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12 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,15 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,15 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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12 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4171,66 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4171,66 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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12 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,00 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,00 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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