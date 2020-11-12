ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 76,2075 руб.

12 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 76,2075 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,03 коп.

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Собственники жилья в многоквартирных домах в Москве теперь смогут проводить юридически значимые общие собрания собственников на базе платформы "Электронный дом" (ed.mos.ru) без очного присутствия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте в... читать дальше

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овет директоров АО "ЛК "Европлан" утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... читать дальше

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В Москве по итогам сентября оформлен наивысший объем договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитов, следует из пресс-релиза управления Росреестра по Москве. По данным Росреестра, в сентябре 2020 года было... По данным Росреестра, в сентябре 2020 года было... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 ноября составили по Российской Федерации 2992,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2835,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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В ФРГ в этом году был отменен почти 1 млн пассажирских авиарейсов из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщила Европейская организация по обеспечению безопасности воздушной навигации (Eurocontrol). "Германия потеряла около миллиона перелетов по сравнению с 2019... "Германия потеряла около миллиона перелетов по сравнению с 2019... читать дальше

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2 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-539 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на утро четверга 52 млн 69 тыс. 683 случая, увеличившись за минувшие сутки на 674 тыс. 450, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По данным университета, на утро четверга... По данным университета, на утро четверга... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг за исключением японского Nikkei 225 на фоне возобновившихся опасений по поводу коронавируса. Nikkei 225 растет на 0,3%. Nikkei 225 растет на 0,3%. Цены производителей в Японии снизились на... Цены производителей в Японии снизились на... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг ГК "Росатом" на уровне AAA(RU) со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Как отмечается, кредитный рейтинг "Росатома" обусловлен очень высокой системной значимостью корпорации для... Как отмечается, кредитный рейтинг "Росатома" обусловлен очень высокой системной значимостью корпорации для... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены стабильны, рынок ждет данных о запасах в США и оценивает сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти. С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%,... С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО "ДОМ.РФ" на уровне "BВB". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Fitch рейтингует ДОМ.РФ... Fitch рейтингует ДОМ.РФ... читать дальше

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Торги в среду фондовые индексы США завершили разнонаправленными изменениями: S&P 500 и Nasdaq повысились, в то время как Dow Jones слабо опустился после двухдневного роста. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 23,29 пункта (0,08%) и составил 29397,63 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 23,29 пункта (0,08%) и составил 29397,63 пункта.... читать дальше

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Аналитики Банк России не ожидают дальнейшего снижения чистых процентных доходов банков после падения этого показателя на 5,4% в 3-м квартале 2020 года, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ. "Мы... "Мы... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,15 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4171,66 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,00 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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