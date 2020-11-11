Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5392 руб.

11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 326 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5392 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5021 руб., максимальный - 11,6329 руб. Было заключено 417 сделок. Объем торгов составил 620,57 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6329 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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