.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5392 руб.
.
11 ноября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5392 руб.
|0
11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 326 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5392 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5021 руб., максимальный - 11,6329 руб. Было заключено 417 сделок. Объем торгов составил 620,57 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6329 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 ноября 2020 года 09:39
Собственники жилья в многоквартирных домах в Москве теперь смогут проводить юридически значимые общие собрания собственников на базе платформы "Электронный дом" (ed.mos.ru) без очного присутствия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте в... читать дальше
.12 ноября 2020 года 09:33
овет директоров АО "ЛК "Европлан" утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... читать дальше
.12 ноября 2020 года 09:31
В Москве по итогам сентября оформлен наивысший объем договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитов, следует из пресс-релиза управления Росреестра по Москве. По данным Росреестра, в сентябре 2020 года было... читать дальше
.12 ноября 2020 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2992,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1462,25 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 ноября составили по Российской Федерации 2992,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2835,7 млрд руб. На... читать дальше
.12 ноября 2020 года 09:26
В ФРГ в этом году был отменен почти 1 млн пассажирских авиарейсов из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщила Европейская организация по обеспечению безопасности воздушной навигации (Eurocontrol). "Германия потеряла около миллиона перелетов по сравнению с 2019... читать дальше
.12 ноября 2020 года 09:23
2 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-539 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.12 ноября 2020 года 09:16
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на утро четверга 52 млн 69 тыс. 683 случая, увеличившись за минувшие сутки на 674 тыс. 450, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По данным университета, на утро четверга... читать дальше
.12 ноября 2020 года 09:09
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг за исключением японского Nikkei 225 на фоне возобновившихся опасений по поводу коронавируса. Nikkei 225 растет на 0,3%. Цены производителей в Японии снизились на... читать дальше
.12 ноября 2020 года 09:03
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг ГК "Росатом" на уровне AAA(RU) со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Как отмечается, кредитный рейтинг "Росатома" обусловлен очень высокой системной значимостью корпорации для... читать дальше
.12 ноября 2020 года 08:55
Сегодня нефтяные цены стабильны, рынок ждет данных о запасах в США и оценивает сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти. С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%,... читать дальше
.12 ноября 2020 года 08:48
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО "ДОМ.РФ" на уровне "BВB". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Fitch рейтингует ДОМ.РФ... читать дальше
.12 ноября 2020 года 08:41
Торги в среду фондовые индексы США завершили разнонаправленными изменениями: S&P 500 и Nasdaq повысились, в то время как Dow Jones слабо опустился после двухдневного роста. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 23,29 пункта (0,08%) и составил 29397,63 пункта.... читать дальше
.12 ноября 2020 года 08:35
В ЦБ не ожидают дальнейшего снижения чистых процентных доходов банков после падения на 5,4% в 3-м квартале
Аналитики Банк России не ожидают дальнейшего снижения чистых процентных доходов банков после падения этого показателя на 5,4% в 3-м квартале 2020 года, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ. "Мы... читать дальше
.12 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,15 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.12 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4171,66 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.12 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,00 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.