Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,9787 руб.

11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3253 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9787 руб.

Минимальный курс евро составил 89,635 руб., максимальный - 90,6575 руб. К этому времени была заключена 9091 сделка. Объем торгов составил 31708,33 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,5925 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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