Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,8818 руб.

11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,8818 руб.

Минимальный курс евро составил 89,61 руб., максимальный - 90,3 руб. Было заключено 5322 сделки. Объем торгов составил 18167,55 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,75 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.