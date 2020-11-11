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11 ноября 2020 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 ноября
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11 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4596,93 (-8,28) руб./грамм; на серебро - 59,28 (-2,38) руб./грамм; на платину - 2173,26 (+24,05) руб./грамм; на палладий - 6039,56 (-59,3) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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