ЦБ РФ установил курс евро с 12 ноября в размере 90,0468 руб.

11 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 90,0468 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,89 коп.

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Рынок акций РФ к вечеру в среду приостановил ралли вместе с нефтью (Brent превышала $45 за баррель, но затем сдала назад) и Европой, подогретыми ранее новостями об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов... читать дальше

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В январе-сентябре 2020 года объем розничной онлайн-торговли в Китае вырос на 9,7% (год к году) и превысил 8 трлн юаней ($1,19 трлн), свидетельствуют данные министерства торговли страны. Этот вид торговли позволил ускорить цифровую трансформацию рыночных субъектов,... Этот вид торговли позволил ускорить цифровую трансформацию рыночных субъектов,... читать дальше

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Российский рекламный рынок по итогам января-сентября 2020 года снизился на 8% по сравнению с показателем за тот же период 2019 года, до 315 млрд рублей, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Интернет - самый крупный сегмент рынка - по итогам... Интернет - самый крупный сегмент рынка - по итогам... читать дальше

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Власти Москвы намерены разработать меры поддержки бизнеса, который пострадал во время пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Конечно, ковид набрал для экономики серьезные минусы и сегодняшняя ситуация, она не улучшает эти показатели. Мы вводили... "Конечно, ковид набрал для экономики серьезные минусы и сегодняшняя ситуация, она не улучшает эти показатели. Мы вводили... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок сократили прирост в среду после ухудшения прогноза спроса ОПЕК. ОПЕК в среду понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году на 300 тысяч баррелей в сутки - до 90,01 млн б/с. Месяц назад ОПЕК прогнозировала падение спроса на нефть с... ОПЕК в среду понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году на 300 тысяч баррелей в сутки - до 90,01 млн б/с. Месяц назад ОПЕК прогнозировала падение спроса на нефть с... читать дальше

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"Газпром" начал переговоры о цене газа для Белоруссии на 2021 года. По информации компании, в среду в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича. "В начале встречи... "В начале встречи... читать дальше

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Квота на экспорт зерна из РФ во второй половине 2020/2021 сельхозгода может составить 15 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник на зерновом рынке. Об этом знает и представитель одной из трейдерских компаний. Срок начала действия квоты пока не определен. Источники не... Срок начала действия квоты пока не определен. Источники не... читать дальше

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Фондовые индексы США в среду повышаются на фоне сохраняющегося оптимизма относительно вакцины от коронавируса. Индикатор Dow Jones может продемонстрировать рост третий день подряд после того, как в понедельник стало известно об успехе испытаний вакцины от COVID-19,... читать дальше

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Министерство финансов России в ходе первичных аукционов 11 ноября разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 313,022 млрд рублей по номиналу при спросе 417,64 млрд рублей, перевыполнив тем самым квартальный план на более чем на 12%. За полтора месяца (за... За полтора месяца (за... читать дальше

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Количество безработных в российской столице в октябре снизилось почти на 7%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" в среду. "Осенью ситуация на рынке... "Осенью ситуация на рынке... читать дальше

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Ростуризм опубликовал список туроператоров, работающих в сфере въездного туризма, которым будут предоставлены государственные субсидии за привлечение иностранных туристов в РФ, в нем находятся 73 компании. По информации Ростуризма, в соответствии с протоколом заседания... По информации Ростуризма, в соответствии с протоколом заседания... читать дальше

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Страны ОПЕК в октябре увеличил добычу нефти на 322 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 24,39 млн б/с, пишет ОПЕК в ежемесячном отчете со ссылкой на вторичные источники данных. Добычу ожидаемо увеличила Ливия (+300 тыс.б/с), где прекратились военные... Добычу ожидаемо увеличила Ливия (+300 тыс.б/с), где прекратились военные... читать дальше

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Минсельхоз внес в правительство РФ проект госпрограммы по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Премьер-министр Михаил Мишутин по итогам поездок по регионам поручал ведомству сделать это до 10 ноября. Премьер-министр Михаил Мишутин по итогам поездок по регионам поручал ведомству сделать это до 10 ноября. "Проект госпрограммы внесен в... "Проект госпрограммы внесен в... читать дальше

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Европейские банки должны готовиться к волне безнадежных кредитов, которая может накрыть их в новом году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет газета Financial Times со ссылкой на председателя Единого совета по санации банков (Single Resolution Board, SRB)... читать дальше

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Вакцина против коронавирусной инфекции является более важным событием для экономики и рынков, чем предполагаемая политика президентства Джо Байдена, полагают аналитики Goldman Sachs. Аналитики Goldman повысили прогноз фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец... Аналитики Goldman повысили прогноз фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец... читать дальше

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Россия в октябре превышала добычу нефти по установленным в рамках сделки ОПЕК+ обязательствам на 320 тысяч баррелей в сутки, пишет ОПЕК в своем ежемесячном отчете. "Предварительные данные по добыче жидких углеводородов в России в октябре показывают небольшой рост на 50... "Предварительные данные по добыче жидких углеводородов в России в октябре показывают небольшой рост на 50... читать дальше

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