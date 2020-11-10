Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,3645 руб.

10 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2883 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3645 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,1125 руб., максимальный - 76,8025 руб. Было заключено 21598 сделок. Объем торгов составил 76628,54 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,665 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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