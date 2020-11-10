Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,2318 руб.

10 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 12736 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,2318 руб.

Минимальный курс евро составил 89,935 руб., максимальный - 90,645 руб. Было заключено 5345 сделок. Объем торгов составил 20329,23 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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