Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5628 руб.

10 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1796 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5628 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,544 руб., максимальный - 11,7899 руб. Было заключено 56 сделок. Объем торгов составил 326,66 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,55 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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