ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,9515 руб.

10 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 ноября, составляет 76,9515 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,60 коп.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,86 пункта (0,363%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2998,61 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 47103,395 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 623,701 млрд руб., или на...

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации АО "Максима Телеком" серии БО-П02 объемом от 2,5 млрд рублей сроком на 3-3,5 года и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга и его облигаций на уровне "AAA(RU)", прогноз - "стабильный", сообщила пресс-служба агентства. Кредитный рейтинг города обусловлен высоким уровнем развития региональной... Кредитный рейтинг города обусловлен высоким уровнем развития региональной... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4328 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,268 руб. Минимальный курс евро составил 89,9375 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,9375 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 323 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,4533 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5717 руб. Минимальный курс юаня составил 11,535 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,535 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги без единой динамики. Однако индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, превышал в ходе торгов психологический рубеж 3000 пунктов (максимум с начала сентября) благодаря снижению геополитической напряженности после... читать дальше

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Доходность гособлигаций Греции впервые опустились ниже нуля на фоне стимулирующей политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также новостей об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer Inc. и германской BioNTech. Это говорит о... читать дальше

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Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в ноябре 2020 года упал до 39 пунктов с 56,1 пункта в октябре, свидетельствуют данные исследовательского института Zew. Аналитики ожидали снижение показателя всего до... читать дальше

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Германская почтово-логистическая компания Deutsche Post AG увеличила чистую прибыль и выручку в третьем квартале благодаря росту глобальной электронной торговли. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре выросла на 52% и составила 851 млн... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре выросла на 52% и составила 851 млн... читать дальше

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Банк России рассматривает возможность, чтобы средства с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) могли быть использованы для покупки жилья или аннуитета не только для его владельца, но и членов его семей или близких родственников, рассказал советник первого... читать дальше

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Количество турагентств в России из-за пандемии сократилось на 50%, сообщил журналистам гендиректор "Сети магазинов горящих путевок" Сергей Агафонов. "Сокращение агентского рынка происходит серьезное. По нашей сети это порядка 30% агентств в Москве и России. Если говорить в целом... читать дальше

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Бюджет Белоруссии недополучит по итогам 2020 года порядка 2,5-3 млрд белорусских рублей ($1-1,15 млрд по текущему курсу) из-за пандемии и перебоев с поставками нефти из России в начале года, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов журналистам перед заседанием президиума Совета... читать дальше

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АО "Авангард-агро" установило ставки 13-16-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 6%, говорится в сообщении компании. Текущая ставка купона - 8,25% годовых. Текущая ставка купона - 8,25% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в октябре 2017 года. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в октябре 2017 года. В обращении... В обращении... читать дальше

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ГК "Российские автомобильные дороги" 24 ноября начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-06 объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых, она устанавливается на весь срок обращения... Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых, она устанавливается на весь срок обращения... читать дальше

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